Специалист по физподготовке времён Маркевича вернулся в Металлист

45-летний специалист по физподготовке Мишель Хуфф, который ранее работал в тренерском штабе Мирона Маркевича в "Металлисте", возвращается в харьковскую команду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С большой гордостью объявляю о своем возвращении в "Металлист". Клуб, который открыл двери европейского футбола в 2011 году и, безусловно, навсегда изменил мою профессиональную жизнь.

Другой момент, но ощущения такие же сложные, как и в первый раз. У меня большие планы на этот проект, и первый — вернуть клуб туда, от куда он никогда не упадет.

Пусть это будет солидный и успешный проект. Вперед "Металлист"!!", — написал Хуфф.