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Специалист по физподготовке времён Маркевича вернулся в Металлист

Первая лига
(1 голосов)

Мишель Хуфф возвращается в Харьков

Специалист по физподготовке времён Маркевича вернулся в Металлист

Фото: ФК Металлист

Новина українською

45-летний специалист по физподготовке Мишель Хуфф, который ранее работал в тренерском штабе Мирона Маркевича в "Металлисте", возвращается в харьковскую команду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С большой гордостью объявляю о своем возвращении в "Металлист". Клуб, который открыл двери европейского футбола в 2011 году и, безусловно, навсегда изменил мою профессиональную жизнь.

Другой момент, но ощущения такие же сложные, как и в первый раз. У меня большие планы на этот проект, и первый — вернуть клуб туда, от куда он никогда не упадет.

Пусть это будет солидный и успешный проект. Вперед "Металлист"!!", — написал Хуфф.

Добавим, что после "Металлиста" специалист работал в "Шерифе", "Тосно", "Урале", "Коринтиансе" и в тульском "Арсенале".

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В статье: Мишель Хуфф Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
14.10.2021 в 16:27
это не тот Металлист. не тот клуб. просто название то.
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