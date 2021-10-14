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Специалист по физподготовке времён Маркевича вернулся в Металлист
Мишель Хуфф возвращается в Харьков
Фото: ФК Металлист
45-летний специалист по физподготовке Мишель Хуфф, который ранее работал в тренерском штабе Мирона Маркевича в "Металлисте", возвращается в харьковскую команду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"С большой гордостью объявляю о своем возвращении в "Металлист". Клуб, который открыл двери европейского футбола в 2011 году и, безусловно, навсегда изменил мою профессиональную жизнь.
Другой момент, но ощущения такие же сложные, как и в первый раз. У меня большие планы на этот проект, и первый — вернуть клуб туда, от куда он никогда не упадет.
Пусть это будет солидный и успешный проект. Вперед "Металлист"!!", — написал Хуфф.
Добавим, что после "Металлиста" специалист работал в "Шерифе", "Тосно", "Урале", "Коринтиансе" и в тульском "Арсенале".
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