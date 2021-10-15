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Первая победа коуча Купцова. Нива - ВПК-Агро 2:0. Обзор матча, видео голов
Скріншот із трансляції ТК Футбол
В 14 туре Первой лиги тернополяне сумели обыграть команду, которая дважды "била" "туров" в прошлом сезоне.
Особенно красивым получился второй гол нападающего "Нивы" Сергея Кисленко.
После этого поединка тернополяне занимают 5 позицию ("ВПК-Агро" - 14-ю, третью с конца) в турнирной таблице, однако тур только начался и для большинства соперников матчи еще впереди.
Первая лига, 14 тур
15.10.2021, 18:30
Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)
Нива (Тернополь) - ВПК-Агро (Шевченковка) 2:0
Голы: Сергей Кисленко (15, 31)
Видеообзор поединка
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