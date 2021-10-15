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Первая победа коуча Купцова. Нива - ВПК-Агро 2:0. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)
Первая победа коуча Купцова. Нива - ВПК-Агро 2:0. Обзор матча, видео голов

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

В 14 туре Первой лиги тернополяне сумели обыграть команду, которая дважды "била" "туров" в прошлом сезоне.

Особенно красивым получился второй гол нападающего "Нивы" Сергея Кисленко.

После этого поединка тернополяне занимают 5 позицию ("ВПК-Агро" - 14-ю, третью с конца) в турнирной таблице, однако тур только начался и для большинства соперников матчи еще впереди.

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Первая лига, 14 тур

15.10.2021, 18:30

Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)

Нива (Тернополь) - ВПК-Агро (Шевченковка) 2:0

Голы: Сергей Кисленко (15, 31)

Видеообзор поединка

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В статье: Андрей Купцов Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Нива (Тернополь) Сергей Кисленко
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Комментарии (1)
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andyqd (Сан Хосе)
15.10.2021 в 22:18
Кисленко хорош
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