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Кремень отправил в отставку главного тренера команды
Из-за серии неудачных выступлений команды
Фото: ФК Кремень
Главный тренер "Кремня" Игорь Столовицкий отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба из Кременчуга.
Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Причиной прекращения сотрудничества послужили неудачные результаты "Кремня". Как итог, команда занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Напомним, 52-летний Столовицкий возглавил "Кремень" в июле 2021 года. В прошлом сезоне он тренировал черкасский "Днепр".
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Источник:ФК Кремень
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.10.2021 в 12:57
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