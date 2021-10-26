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Кремень отправил в отставку главного тренера команды

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Из-за серии неудачных выступлений команды

Кремень отправил в отставку главного тренера команды

Фото: ФК Кремень

Новина українською

Главный тренер "Кремня" Игорь Столовицкий отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба из Кременчуга.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Причиной прекращения сотрудничества послужили неудачные результаты "Кремня". Как итог, команда занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Напомним, 52-летний Столовицкий возглавил "Кремень" в июле 2021 года. В прошлом сезоне он тренировал черкасский "Днепр".

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В статье: Кремень (Кременчуг) Игорь Столовицкий
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Источник:
ФК Кремень

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.10.2021 в 12:57
когда в ЧО уволят Мороза --давно пора
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