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Ярославский: Не буду продавать Металлист ни за какие деньги

Первая лига
(2 голосов)

Функционер заявил, что клуб больше не прекратит свое существование

Ярославский: Не буду продавать Металлист ни за какие деньги

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что впредь не продаст харьковский клуб.

Напомним, нынешним летом бизнесмен вновь стал президентом прежнего харьковского клуба (2006-2011). В 2012 он продал его Сергею Курченко, при котором в 2016 году клуб прекратил свое существование.

– Вы сказали, что будете с "Металлистом" до конца, что клуб будет всегда. Вы хотите, чтобы была система и "Металлист" существовал до самого конца?

– Я на это нацелен. Я уверен, точно знаю, что уже "Металлист" продавать не буду ни в каких ситуациях.

– Ни за какие деньги?

– Давайте скажем, что да. Наверное, да. Во-первых, надеюсь, инфраструктура будет принадлежать городу. А тогда часть ее принадлежала мне. Было что продавать. База была моей, академия была моей. А сейчас все должно сложиться так, что стадион, база и академия будут принадлежать городской общине. Поля академии 20 лет будут принадлежать мне, там инвестиционный проект. И команда принадлежит мне.

Даже если у меня будут какие-то жизненные ситуации, команду и бренд я подарю городу, – заявил Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (12)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
28.10.2021 в 15:24
Харьки они такие))) неопределённые)))
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+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
28.10.2021 в 15:22
Сказал - как отрезал)))
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
28.10.2021 в 15:22
Наверное, точно не продам, возможно ))))
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0
0
avatar
Сумчанин (Сумы)
28.10.2021 в 15:10
По-перше, сподіваюся, інфраструктура належатиме місту. А тоді її частина належала мені. Було що продавати. База була моєю, академія була моєю. А зараз все має скластися так, що стадіон, база та академія належатимуть міській громаді.Це щоб тепер міськрада фінансувала його проєкт, а він буде їм користуватися.Ох і прохаваний
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+1
0
kukarekin (Одесса)
28.10.2021 в 15:04
Но может подкатить новый курченко либо пуйло прилезет что очень вероятно
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.10.2021 в 14:49
зарекалась ворона г"вно клевать...
Ответить
+2
0
Acsakal (Kharkov)
28.10.2021 в 14:43
"Та це ж вже було!!!" (Л.Д. Кучма)
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.10.2021 в 14:34
"Наверное да, надеюсь"...
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.10.2021 в 14:26
Продай!
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+1
-1
avatar
Saturn (Киев)
28.10.2021 в 14:19
А если повторится ситуация как с Янеком (Стоматологом)?
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+3
0
lightning (Одесса)
28.10.2021 в 14:18
Голос из зала: - "100 миллионов долларов!" Ярославский: - "Продано!"
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
28.10.2021 в 14:47
- Минулого разу було 300. - Інфляція, сер.
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+2
0


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