Ярославский: Не буду продавать Металлист ни за какие деньги

Президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что впредь не продаст харьковский клуб.

Напомним, нынешним летом бизнесмен вновь стал президентом прежнего харьковского клуба (2006-2011). В 2012 он продал его Сергею Курченко, при котором в 2016 году клуб прекратил свое существование.

– Вы сказали, что будете с "Металлистом" до конца, что клуб будет всегда. Вы хотите, чтобы была система и "Металлист" существовал до самого конца?

– Я на это нацелен. Я уверен, точно знаю, что уже "Металлист" продавать не буду ни в каких ситуациях.

– Ни за какие деньги?

– Давайте скажем, что да. Наверное, да. Во-первых, надеюсь, инфраструктура будет принадлежать городу. А тогда часть ее принадлежала мне. Было что продавать. База была моей, академия была моей. А сейчас все должно сложиться так, что стадион, база и академия будут принадлежать городской общине. Поля академии 20 лет будут принадлежать мне, там инвестиционный проект. И команда принадлежит мне.

Даже если у меня будут какие-то жизненные ситуации, команду и бренд я подарю городу, – заявил Ярославский.