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Хавбек Металлиста: Хотели победить Альянс после того, что они наговорили про наше руководство

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Команды уже встречались в первом круге турнира

Хавбек Металлиста: Хотели победить Альянс после того, что они наговорили про наше руководство

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Эдуард Сарапий поделился впечатлениями после победы над "Альянсом" (2:0) в 16-м туре Первой лиги.

- Прекрасные эмоции, очень хотели победить, тем более после того, что они после предыдущего матча наговорили про наше руководство, про то, как мы играем. Серьезно настраивались на эту игру и очень рады, что победили без шансов для соперника.

- Как и в первом круге, победа 2:0, голы на последних минутах. Тяжелый соперник -как с точки зрения тактики, так и в целом?

- Хороший соперник. Но если бы реализовали свои моменты, игра для нас сложилась бы намного легче.

- На этот раз у нас был джокер - Евгений Подлепенец. Поздравил его лично?

- Конечно, это мой кентяра. Даже не удивлен, что так сложилось, - сказал Сарапий.

Напомним, после 1-го тура "Альянс" хотел сняться с чемпионата после поражения от "Металлиста", но затем все-таки продолжил выступления в Первой лиге.

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В статье: Эдуард Сарапий Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (5)
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Сумчанин (Сумы)
03.11.2021 в 13:59
Непонятно зачем судьи тянут металлист.Ведь они и так по составу самые сильные в базар-лиге
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+1
-2
magnum power (БОМЖ)
03.11.2021 в 14:01
сам же ответил. соперники не успевают, поэтому фолят.
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 13:38
Причому судячи за все наговорили правду...
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+3
-2
grassion (Харьков)
03.11.2021 в 13:49
Особенно о снятии с чемпионата)
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+2
-2
magnum power (БОМЖ)
03.11.2021 в 13:54
чому не знялися, де заява до поліції про згвалтування?)) яка там правда?
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+2
-2


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