Хавбек Металлиста: Хотели победить Альянс после того, что они наговорили про наше руководство

Полузащитник "Металлиста" Эдуард Сарапий поделился впечатлениями после победы над "Альянсом" (2:0) в 16-м туре Первой лиги.

- Прекрасные эмоции, очень хотели победить, тем более после того, что они после предыдущего матча наговорили про наше руководство, про то, как мы играем. Серьезно настраивались на эту игру и очень рады, что победили без шансов для соперника.

- Как и в первом круге, победа 2:0, голы на последних минутах. Тяжелый соперник -как с точки зрения тактики, так и в целом?

- Хороший соперник. Но если бы реализовали свои моменты, игра для нас сложилась бы намного легче.

- На этот раз у нас был джокер - Евгений Подлепенец. Поздравил его лично?

- Конечно, это мой кентяра. Даже не удивлен, что так сложилось, - сказал Сарапий.

Напомним, после 1-го тура "Альянс" хотел сняться с чемпионата после поражения от "Металлиста", но затем все-таки продолжил выступления в Первой лиге.