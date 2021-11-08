Альянс – Оболонь 3:2. Матч-украшение тура Первой лиги: как по напряжению, так и по голам

Пять голов за матч, два удаления, пенальти – таким небанальным был ход этого поединка. С нотками героизма от обеих команд и, конечно, большим количеством борьбы. Так как встречались третья и четвертая команды Первой лиги, потенциальные претенденты на переходные матчи за выход в УПЛ.

Но это будет следующим летом. А сейчас команды вступили в первую дуэль в чемпионате - 17 тур (матч 2 тура был перенесен и его еще предстоит сыграть на "Оболонь-Арене"). Хозяева, команда из Сумской области, подошла с двумя потерями на эту игру из-за перебора желтых карт – центрбек Неплях и опорник Лебеденко.

В начале игры команды обменялись опасными выпадами, в частности Никита Безуглый мог претендовать на пенальти из-за нарушения правил в штрафной со стороны защитника центральной зоны Константина Пикуля. Арбитр Райда с помощниками не заметил.

В другую сторону опасно бил головой после хитрой подачи Агапова Сергей Загинайлов. Голкипер "Оболони" Василий Литвиненко с определенными проблемами таки забрал мяч в руки.

А вот в следующем моменте тот же вратарь, который с начала сезона пользуется большим доверием тренерского штаба, не справился с прострелом Вячеслава Поднебенного и… выпустил мяч из рук. А там Шарай в подкате добил с линии ворот – 1:0.

У "Оболони" был неплохой удар издали от Алексея Савченко, а забила с углового: Олег Слободян исполнил его на ближнюю штангу, а капитан-нападающий Батальский пошел на мяч, как на амбразуру – грудью! Так и занес в ворота – 1:1.

Второй тайм плохо начался для хозяев. Со второй желтой ушел с поля Станислав Шарай из-за совсем необязательного фола.

В меньшинстве команда Юрия Ярошенко заиграла отчаяннее, умнее распоряжалась мячом и скорее думала в атакующих действиях. Это дало свои плоды: Пикуль выполнил прекрасный заброс на форварда Загинайлова, а тот избежал офсайда, вышел на встречу с Литвиненко и пробил в дальний угол – 2:1.

Джокером "Оболони" стал атакующий хавбек Артур Мурза. За считанные секунды после выхода на поле он заработал пенальти – ворвался в штрафную, а там его «подкосил» Руслан Писный. Сам Мурза реализовал пенальти – 2:2.

Интересно, может ли вообще быть "антиджокер", но эту роль в "Оболони" сыграл нечастый гость футбольного поля – Алекс Чидомере. Он не сумел удержать Андрея Герта, когда тот после подачи Ярошенко и рикошета от соперника забил головой с полметра свой гол – 3:2.

В конце встречи две желтые, а соответственно и удаление заработал защитник "Оболони" Олег Бородай – составы уравнялись. "Оболонь" шла на последний штурм, Юрий Ярошенко проводил двойную замену на 90+5 и тогда прозвучал свисток арбитра из Мукачево.

Теперь игроки "Альянса" могут радоваться выполненной задаче из клубного гимна: "Липову Долину прославляй і в кожнім матчі ти перемагай!". Done. А "Оболонь" сможет реабилитироваться в перенесенной домашней игре совсем скоро.

Первая лига, 17 тур

08.11.2021, 18:30

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле – Михаил Райда (Мукачево)

Альянс (Липовая Долина) – Оболонь (Киев) 3:2

Голы: Станислав Шарай (29), Сергей Загинайлов (61), Андрей Герт (77) – Александр Батальский (42), Артур Мурза (65 – пенальти)

Удаления: Станислав Шарай (55) - Олег Бородай (90+3)

Предупреждения: Станислав Шарай (19), Ян Осадчий (43), Станислав Шарай (55) – Сергей Суханов (60), Юрий Мате (80), Олег Бородай (72), Олег Бородай (90+3)

Альянс: 88 Ярослав Важинский, 33 Константин Пикуль, 17 Ян Осадчий, 11 Руслан Писный, 94 Андрей Герт, 99 Константин Ярошенко, 9 Вячеслав Пиднебенной, 10 Артур Карноза (22 Богдан Шмигельский, 60), 25 Станислав Шарай, 7 Сергей Загинайлов (96 Ярослав Сидоренко, 90+2)

Запасные: 55 Руслан Ефанов, 44 Роман Адаменко, 37 Кирилл Зайков, 21 Артем Шпиренок, 18 Максим Бойко, 29 Артур Петленко, 77 Даниил Кобцов

Главный тренер – Юрий Ярошенко

Оболонь: 72 Василий Литвиненко, 5 Александр Осман, 16 Павел Лукьянчук, 6 Юрий Мате, 15 Олег Бородай, 3 Никита Безуглый, 8 Алексей Савченко (77 Алекс Чидомере, 77), 13 Игорь Мединский, 10 Олег Слободян (18 Константин Черний, 80), 17 Сергей Суханов (7 Артур Мурза, 63), 9 Александр Батальский (21 Алексей Щебетун, 54)

Запасные: 1 Назар Федоривский, 24 Егор Прокопенко, 4 Алексей Майданевич, 99 Дмитрий Олейник, 2 Никита Глошардин

Главный тренер – Валерий Иващенко