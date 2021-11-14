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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сенсационный Горняк-Спорт против вице-лидера, Альянс в Луцке – Первая лига в воскресенье

Первая лига
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Сенсационный Горняк-Спорт против вице-лидера, Альянс в Луцке – Первая лига в воскресенье

ФК Волинь

Новина українською

Третий день розыгрыша 18 мая в Первой лиге. Состоялась более половины матчей, сегодня остается сыграть еще два и завтра – последний в Киеве.

Посмотреть матчи сегодня можно в Кривом Роге на стадионе "Горняк" и в Луцке на "Авангарде". Или же в телетрансляции YouTube на канале "Первая лига".

13:15 Кривбасс (Кривой Рог) – Горняк-Спорт (Горишные Плавни)

В первом матче-противостоянии этих команд в Горишних Плавнях на стадионе "Юность" Кривой Рог праздновал победу 2:1. В этот раз команду тренирует уже не Геннадий Приходько, а Александр Бабич. Но и "Горняк-Спорт" уже не самая плохая атака чемпионата и команда не то что вылезла из зоны вылета – подопечные Игоря Жабченко уже добираются до лидеров! Наконец-то сплав молодости и опыта среди футболистов дает результат.

Потерей для "Кривбасса" будет дисквалификация одного из лидеров команды, полузащитника-универсала Романа Дебелко.

15:30 Волынь (Луцк) – Альянс (Липовая Долина)

Интересно, что у команд одинаковое количество поражений – по 5. Но они находятся на совершенно разных позициях в турнирной таблице: 4-е место у "Альянса" и 13-е – у "Волыни". Лучане являются одной из самых мирных команд Первой лиги с 7 ничьими, у "Альянса" одна из лучших атак в чемпионате (28 забитых голов).

Что касается очных противостояний, то соперники достаточно сложны друг для друга: за 3 матча зафиксировано 2 ничьи, только раз победить удалось "Волыни" 2:0 - поэтому преимущество за мячами на стороне хозяев 4:2.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Альянс (Липовая Долина)
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