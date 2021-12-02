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Балули: Моя личная мечта - выиграть Кубок Украины
Харьковчане вышли в четвертьфинал турнира
metalist.ua
Игрок "
"Я удивлен таким количеством болельщиков. Они всегда заряжают нас на победу. Очень хорошо, что фаны тепло приняли всю нашу команду. Все соперники в Первой лиге серьезные, здесь очень много сильных футболистов. Если сравнивать с Францией, то здесь уровень некоторых игроков компенсируется их старательностью. Они всегда дают бой.
У нас были проблемы с некоторыми командами. В целом я считаю, что мы хорошо провели первую часть сезона. Очень хочу, чтобы вторая прошло не хуже. Я очень хочу выиграть и Кубок Украины. Это моя личная мечта", — сказал Балули.
Напомним, что после осенней части сезона "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего конкурента ("Кривбасс") на 11 очков.
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