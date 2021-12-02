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Балули: Моя личная мечта - выиграть Кубок Украины

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане вышли в четвертьфинал турнира

Балули: Моя личная мечта - выиграть Кубок Украины

metalist.ua

Новина українською

Игрок "Металлиста" Фарес Балули рассказал о своих мыслях после первой части чемпионата Первой лиги Украины.

"Я удивлен таким количеством болельщиков. Они всегда заряжают нас на победу. Очень хорошо, что фаны тепло приняли всю нашу команду. Все соперники в Первой лиге серьезные, здесь очень много сильных футболистов. Если сравнивать с Францией, то здесь уровень некоторых игроков компенсируется их старательностью. Они всегда дают бой.

У нас были проблемы с некоторыми командами. В целом я считаю, что мы хорошо провели первую часть сезона. Очень хочу, чтобы вторая прошло не хуже. Я очень хочу выиграть и Кубок Украины. Это моя личная мечта", — сказал Балули.

Напомним, что после осенней части сезона "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего конкурента ("Кривбасс") на 11 очков.

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В статье: Фарес Балули Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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