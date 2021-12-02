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Альянс и Виктория решили объединиться
Таким образом на Сумщине хотят создать более конкурентоспособный коллектив
fc-alliance.com.ua
На Сумщине предпринимают усилия для создания боеспособной команды, которая бы завоевала путевку в элиту украинского футбола.
По информации Meta-ratings, 2 декабря в Сумах завершился переговорный процесс по объединению "Альянса" — одного из лидеров Первой лиги и "
По имеющейся информации, в весенней части сезона в тренерский штаб "Альянса" будут входить Юрий Ярошенко — нынешний тренер команды и Анатолий Бессмертный, возглавлявший "Викторию".
На первый сбор "Альянса", который начнется 24 января, приедут и девять ведущих футболистов "Виктории".
Что касается "Виктории", то она продолжит выступления во Второй лиге, только теперь ее будут представлять самые перспективные футболисты из Сумской области не старше 19 лет.
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