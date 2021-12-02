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Альянс и Виктория решили объединиться

Первая лига
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Таким образом на Сумщине хотят создать более конкурентоспособный коллектив

Альянс и Виктория решили объединиться

fc-alliance.com.ua

Новина українською

На Сумщине предпринимают усилия для создания боеспособной команды, которая бы завоевала путевку в элиту украинского футбола.

По информации Meta-ratings, 2 декабря в Сумах завершился переговорный процесс по объединению "Альянса" — одного из лидеров Первой лиги и "Виктории" — середняка группы "Б" Второй лиги. Команды из Липовой Долины и Николаевки представляют агрофирмы.

По имеющейся информации, в весенней части сезона в тренерский штаб "Альянса" будут входить Юрий Ярошенко — нынешний тренер команды и Анатолий Бессмертный, возглавлявший "Викторию".

На первый сбор "Альянса", который начнется 24 января, приедут и девять ведущих футболистов "Виктории".

Что касается "Виктории", то она продолжит выступления во Второй лиге, только теперь ее будут представлять самые перспективные футболисты из Сумской области не старше 19 лет.

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В статье: Виктория (Николаевка) Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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Viktorsumy (Сумы)
02.12.2021 в 23:43
Головне щоб це пішло на користь команді, і тримаю кулаки за появу команди із Сумщини у вишці.
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Цап-царап (Харків)
02.12.2021 в 23:26
То есть не будет Альянс- Виктория, а Виктория становится фармом Альянса... Что честно, а не то что у ДК и ШД, фарм-клубы играют в УПЛ... Занимая место других заслуженных клубов и не покидая её, так как "надо"...
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