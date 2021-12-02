Альянс и Виктория решили объединиться

На Сумщине предпринимают усилия для создания боеспособной команды, которая бы завоевала путевку в элиту украинского футбола.

По информации Meta-ratings, 2 декабря в Сумах завершился переговорный процесс по объединению "Альянса" — одного из лидеров Первой лиги и " Виктории " — середняка группы "Б" Второй лиги. Команды из Липовой Долины и Николаевки представляют агрофирмы.

По имеющейся информации, в весенней части сезона в тренерский штаб "Альянса" будут входить Юрий Ярошенко — нынешний тренер команды и Анатолий Бессмертный, возглавлявший "Викторию".

На первый сбор "Альянса", который начнется 24 января, приедут и девять ведущих футболистов "Виктории".

Что касается "Виктории", то она продолжит выступления во Второй лиге, только теперь ее будут представлять самые перспективные футболисты из Сумской области не старше 19 лет.