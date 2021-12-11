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Хобленко: Доволен, что подписал полноценный контракт. Сделаю все, чтобы приносить команде победы
Игрок счастлив в Кривом Роге
ФК Кривбасс/Автор неизвестен
Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко поделился впечатлениями после полноценного перехода в криворожский клуб.
"Сейчас только положительные эмоции. Я счастлив остаться в "Кривбассе" еще как минимум на 2,5 года. Я сделаю все, чтобы приносить команде победы. Уверен, у нас все получится.
За эти полгода мы проделали с командой хорошую работу. Очень доволен, что подписал полноценный контракт. Здесь невероятный коллектив", – сказал Хобленко.
Напомним, Алексей выступает за "Кривбасс" с лета текущего года. Он сумел забить 11 мячей в 19 матчах Первой лиги.
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