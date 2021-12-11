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Хобленко: Доволен, что подписал полноценный контракт. Сделаю все, чтобы приносить команде победы

Первая лига
(1 голосов)

Игрок счастлив в Кривом Роге

Хобленко: Доволен, что подписал полноценный контракт. Сделаю все, чтобы приносить команде победы

ФК Кривбасс/Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко поделился впечатлениями после полноценного перехода в криворожский клуб.

"Сейчас только положительные эмоции. Я счастлив остаться в "Кривбассе" еще как минимум на 2,5 года. Я сделаю все, чтобы приносить команде победы. Уверен, у нас все получится.

За эти полгода мы проделали с командой хорошую работу. Очень доволен, что подписал полноценный контракт. Здесь невероятный коллектив", – сказал Хобленко.

Напомним, Алексей выступает за "Кривбасс" с лета текущего года. Он сумел забить 11 мячей в 19 матчах Первой лиги.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко СК Днепр-1
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Источник:
Сайт ФК "Кривбас"

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