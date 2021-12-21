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Экс-тренер Львова возглавит клуб Первой лиги
Известный специалист будет тренировать "Альянс"
Фото: ПФК Львов
Экс-тренер "Львова" Анатолий Бессмертный станет наставником "Альянса".
По информации источника, клуб уже договорился с ним о контракте, а нынешний тренер команды Юрий Ярошенко будет его помощником.
"Альянс" попрощался с тренером-селекционером Александром Цысарем, поскольку комплектация команды отдана на откуп агенту Роману Пахолюку.
Что касается "Виктории", которую в последнее время возглавлял Бессмертный, то эта команда обезглавленной не осталась. Её возглавил Владимир Романенко, работавший в штабе при разных тренерах.
Напомним, "Альянс" занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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