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Экс-тренер Львова возглавит клуб Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Известный специалист будет тренировать "Альянс"

Экс-тренер Львова возглавит клуб Первой лиги

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Экс-тренер "Львова" Анатолий Бессмертный станет наставником "Альянса".

По информации источника, клуб уже договорился с ним о контракте, а нынешний тренер команды Юрий Ярошенко будет его помощником.

"Альянс" попрощался с тренером-селекционером Александром Цысарем, поскольку комплектация команды отдана на откуп агенту Роману Пахолюку.

Что касается "Виктории", которую в последнее время возглавлял Бессмертный, то эта команда обезглавленной не осталась. Её возглавил Владимир Романенко, работавший в штабе при разных тренерах.

Напомним, "Альянс" занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Анатолий Бессмертный Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Volder (Ков)
21.12.2021 в 11:46
На это будет интересно посмотреть, Альянс нацелен на упл
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