Экс-тренер Львова возглавит клуб Первой лиги

Экс-тренер "Львова" Анатолий Бессмертный станет наставником "Альянса".

По информации источника, клуб уже договорился с ним о контракте, а нынешний тренер команды Юрий Ярошенко будет его помощником.

"Альянс" попрощался с тренером-селекционером Александром Цысарем, поскольку комплектация команды отдана на откуп агенту Роману Пахолюку.

Что касается "Виктории", которую в последнее время возглавлял Бессмертный, то эта команда обезглавленной не осталась. Её возглавил Владимир Романенко, работавший в штабе при разных тренерах.

Напомним, "Альянс" занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.