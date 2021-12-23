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Красников: Металлист не заинтересованы в Кочергине. На этой позиции у нас есть Демченко и Танковский

Первая лига
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Однако с агентом Кочергина разговоры были

Красников: Металлист не заинтересованы в Кочергине. На этой позиции у нас есть Демченко и Танковский

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал информацию о том, что харьковский клуб хотел подписать полузащитника "Зари" Владислава Кочергина.

– Правда, что "Металлист" хотел подписать Кочергина?

– Нет, это неправда. Я разговаривал с его агентом. Поговорили и все – он пошел своей дорогой, а мы своей. Владислав – хороший футболист, но у нас на этой позиции есть свои игроки. Я сказал, что мы не заинтересованы, потому что на этой позиции у нас есть Демченко, Танковский.

Дело даже не в деньгах. У нас на это место есть футболисты, которые нас полностью устраивают. У них было много вариантов, рассматривали и нас. Мы повстречались, поговорили и разошлись. Насколько я знаю, он хочет поехать на Запад. Мы идем вперед, развиваемся, будем брать молодых футболистов.

– "Металлист" на 99% в следующем сезоне будет играть в УПЛ. Планируете зимой подписать легионеров, чтобы они адаптировались за эти 6-8 месяцев в Украине?

– Это вы сказали про 99%. Пока мы туда не попадем, я не буду ни одного слова говорить. Это футбол. Конкуренция сильная, этот разрыв кажется большим, но он может растаять на глазах. В футболе все бывает.

Мы ведем переговоры и с украинскими футболистами, и с легионерами. Что касается, украинцев, то это и возрастные футболисты, и молодые, и из УПЛ, и не из УПЛ. Фамилий называть не буду. Кто-то отказался, кого-то мы не захотели.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Красников Владислав Кочергин Металлист (Харьков)
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