Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альянс получил нового владельца
Два украинских клуба объединились в одну структуру
ФК Альянс
"Альянс" из Липовой Долины обрел нового владельца. Им стал Сергей Бондаренко, который также владеет футбольным клубом "Виктория", которая выступает во Второй лиге.
Ранее у "Альянса" было 2 конечных бенефициара - Сергей и Иван Демченко. Сергей же остается директором ТОВ "ФК "Альянс".
Сообщалось, что в ходе объединения клубов, в "Альянс" перейдет ряд игроков из "Виктории" и главный тренер Анатолий Бессмертный. Сам клуб из Николаевки продолжит выступления во Второй лиге, но станет командой для воспитанников футбольных школ Сумской области не старше 19 лет.
Напомним, первую часть сезона "Альянс" завершил на третьем месте в Первой лиге. "Виктория" идет на десятой позиции в группе Б Второй лиги.
Популярное сейчас
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/2 финала Суперкубка Испании на 12.01.2022
- Черноморец объявил о подписании контракта с экс-защитником Десны
- Шахтер договорился с Аяксом, поражение Салаха, страсти по Калитвинцеву. Главные новости за 11 января
- Минай продает лидера, Шахтер согласовывает Нереса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- В семье экс-капитана Зари - пополнение
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО