Альянс получил нового владельца

"Альянс" из Липовой Долины обрел нового владельца. Им стал Сергей Бондаренко, который также владеет футбольным клубом "Виктория", которая выступает во Второй лиге.

Ранее у "Альянса" было 2 конечных бенефициара - Сергей и Иван Демченко. Сергей же остается директором ТОВ "ФК "Альянс".

Сообщалось, что в ходе объединения клубов, в "Альянс" перейдет ряд игроков из "Виктории" и главный тренер Анатолий Бессмертный. Сам клуб из Николаевки продолжит выступления во Второй лиге, но станет командой для воспитанников футбольных школ Сумской области не старше 19 лет.

Напомним, первую часть сезона "Альянс" завершил на третьем месте в Первой лиге. "Виктория" идет на десятой позиции в группе Б Второй лиги.