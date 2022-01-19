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Кудрик: Решающим в переходе в Полесье был звонок Калитвинцева

Первая лига
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Голкипер будет выступать в Первой лиге

Кудрик: Решающим в переходе в Полесье был звонок Калитвинцева

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Новичок "Полесья" Олег Кудрик рассказал, что мотивировало его на переход в команду из Первой лиги.

"Юрий Калитвинцев перезвонил ко мне. Он меня убедил. После его слов принял решение переходить в "Полесье".

Что он мне сказал? Все было по-человечески. Мне уже было приятно, что он ко мне позвонил. Больше говорили про футбол, об его видении футбола. Сказал, что будет рад меня видеть в команде. Эти слова меня подкупили - и я сразу принял решение. Не думал ничего особенного.

Команда хорошая, футболисты высокого уровня. "Полесье" было бы не на последних местах в Премьер-Лиге. Где-то не вышло с результатом в первом круге. Но, думаю, если все вместе приложим усилия, то сможем вытянуть эту ситуацию, — сказал Кудрик в комментарии для Футбол NEWS.

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В статье: Полесье (Житомир) Олег Кудрик
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Источник:
Футбол NEWS

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