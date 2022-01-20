Пока без Тайсона, но с латиноамериканцами. Кого зимой подписывает Металлист

К "Металлисту", лидирующему по итогам полугодия в Первой лиге, отношение у всех разное. Кто-то радуется возвращению (если это можно так назвать) "легенды Харькова", кто-то наоборот, критикует и ждет осечки, дабы высмеять. На эту тему давно ведутся долгие дискуссии и начинать очередную мы не намерены.

С большой долей вероятности, коллектив Кучера обеспечит себе выход в УПЛ уже по итогам этого сезона, а потому мы поставили себе следующую задачу: исследовать зимние трансферы "Металлиста", захватив при этом нависшие вокруг команды слухи. Цель: понять, при помощи кого "желто-синие" намерены пробивать себе путь в элиту. Вот такая многобуквенная задачка.

Начнем с официальных трансферов. Пока что наиболее ярким новичком стал вингер Паулиньо Бойя, которого некоторые болельщики уже успели сравнить с Тайсоном. Такие выводы делать рано, но очередной латиноамериканец на харьковской земле и вправду попадает под категорию "перспективных". Об этом, к примеру, может говорить сумма трансфера - 1,6 миллиона евро. Недурно, как для представителя Первой украинской лиги.

До последнего времени 23-летний Бойя выступал за "Сан-Паулу". В прошлом году выходил на поле в 22-х случаях, из них 16 раз в старте. Имеет два забитых гола. То, что это топ-трансфер для ПФЛ сомневаться не стоит. У Паулиньо классная техника, он не обделен скоростью, может точно пробить. С другой стороны, открытым остается вопрос, как он будет себя показывать в матчах более конкурентных. К примеру, в УПЛ. Да и на родной позиции Бойя (левое крыло атаки) уже есть Риаскос и Харрис. Оба на хорошем счету. Хотя отдельно стоит отметить, что новичок "Металлиста" имеет опыт игры и на противоположном фланге.

Идем дальше. В середине января харьковчане официально подтвердили переход 29-летнего аргентинца Херонимо Поблете. Его предыдущей командой был клуб "Велес Сарсфилд", занявший в регулярном первенстве Аргентины пятое место. Там Поблете был футболистом основы, проведя за сезон 32 матча. В кубке Либертадорес его выпускали в основном на замену, зато сразу в 16 играх чемпионата он появлялся с первых минут. Отметился двумя голевыми передачами.

На бумаге харьковчане провернули сильную сделку. Поблете - футболист опорной зоны, имеющий богатый опыт в играх в чемпионате Аргентины. Да, ему уже 29 лет, но нельзя сказать, что в центре поля у "Металлиста" все спокойно и идеально. Опытный центрхав, у которого будут подготовительные полгода для адаптации, лишним не будет. Более того, он уже поиграл в Европе за "Мец" в Лиге 1, где в сумме набрал 26 поединков. С большой долей вероятности он будет рассматриваться Кучером в качестве первого выбора на позиции для решения серьезных задач.

А вот трансфер Артура Мурзы совсем о другом. Если Поблете - опытный опорник, то экс-футболист "Оболони" еще юн и свеж, любит забивать и ассистировать. В составе "пивоваров" Мурза был лидером, набрав за половину сезона восемь результативных действий (6+2). Кто-то может сказать, что футболист из Первой лиги не может стоять рядом с латиноамериканскими представителями, но харьковчане уже подписывали Сарапия или Мизюка, которых немногие знали до этого. И они неплохо справляются.

По сути, выбор Мурзы - попытка "Металлиста" взять юного украинца и вывести его на новый уровень. Артур может сыграть где угодно в атаке, но в основном предпочитает левый фланг. С одной стороны, там уже на уровне ПФЛ зажигают Харрис и Риаскос, но ведь 21-летний Мурза был взят на перспективу. К тому же, это хороший вызов для Кучера, которому нужно будет показать умение работать с молодыми украинцами.

Также стоит отметить, что на правах свободного агента был подписан Алекс Чидомере. Украинский форвард нигерийского происхождения отыграл за "Оболонь" 38 минут. Ему 19 лет и говорить о нем что-то сложно. Не удивимся аренде для набора опыта.

Не бывает официальных трансферов без слухов. В одном из многочисленных интервью Александр Ярославский заинтриговал весь украинский футбольный мир, заявив, что на подходе "обалденный трансфер". По его словам, новичок обладает скоростью выше, чем у Тайсона, а ударом лучше, чем у Жажи. Одним словом, мечта. Бразильские СМИ решили убить интригу, заявив, что "Металлист" готовит 1,3 миллиона за некого форварда Давида. Вероятно, это и есть тот самый новичок.

Бразилец - одноклубник знакомого украинским болельщикам Жадсона, выступающий в "Витории". Команда идет в Серии В, где Давид имеет неплохие показатели. На его счету десять голов и пять голевых передач в прошлом сезоне, а в сумме он выходил на поле 57 раз. В принципе, хороший конкурент для Матеуса Пейшоту, особенно в свете последних слухов о завершении карьеры Фомина.

Другой источник ранее приписывал интерес "Металлиста" к 29-летнему Хуану Касаресу. Опытный эквадорец, "десятка", часто меняющий клубы. Что-то еще сказать сложно. Портал Transfermarkt оценивает Касареса в два миллиона евро, хотя в 2019-м он стоил шесть. Его контракт заканчивается следующей зимой, а потому харьковчанам этот трансфер выгоден с точки зрения трансферной стоимости. Она должна быть минимальной.

Ну и вишенка. Тайсон. Слухи о его возвращении начали ходить с декабря, однако пока никакой конкретной информации нет. Александр Кучер, к примеру, говорил, что этот трансфер будет зависеть от самого Тайсона, вероятно, намекая на его зарплатные аппетиты. А точнее, на уменьшение оных. Возвращение легенды УПЛ станет хорошей сказкой для "Металлиста", которая напомнит болельщикам о временах славного прошлого. Проблема лишь в том, насколько сам Тайсон (а он - человек настроения) будет мотивирован. В "Шахтере" в последние годы с этим бывали проблемы. Да и к тому же, а вдруг снова бразильца начнет преследовать расизм?

Что по итогу? Харьковчане совершили уже три интересных трансфера, на подходе четвертый. 75 процентов от общего числа переходов - представители стран южной Америки, и это вряд ли кого-то должно удивлять. Новый "Металлист" Ярославского идет по пути прежнего, надеясь добиться не меньших успехов, вернув любовь и уважение болельщиков. Будем смотреть, получится ли у них и помогут ли им в этом латиноамериканские подписания.