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Металлист в спарринге обыграл лидера болгарского третьего дивизиона
Харьковчане провели дополнительный спарринг
metalist.ua
Во вторник, 25 января, харьковский "
Отметим, что в матче сыграло много игроков юношеского состава харьковчан - Даниил Приходько, Кирилл Дигтярь, Геннадий Сынчук и Егор Красников, Кирилл Влага, Даниэль Вернаттус, Александр Цвиренко, Даниил Тепляков и Даниил Кайдалов.
В итоге, судьбу встречи решил гол Матеуса Пейшото в дебюте второго тайма. Прошла вертикальная атака, которую со своей половины поля начал Андрей Ралюченко, а продолжил разрезной передачей между двумя защитниками на капитана Владимир Танчик. Лучший бомбардир желто-синих в нынешнем сезоне выбежал один на один с голкипером и точно пробил в левый от себя нижний угол.
"Металлист" — "Крумовград" — 1:0
Гол: Пейшото, 56.
"Металлист" (1-й тайм): Федотов, Романюк, Приходько, Федорив (к), Дигтярь, Ралюченко, Сынчук, Мурза, Рязанцев, Харрис, Красников.
"Металлист" (2-й тайм): Федотов, Шамич (Риаскос, 90+1), Влага, Мизюк, Вернаттус, Ралюченко (Поблете, 65), Цвиренко, Тепляков, Кайдалов, Танчик, Пейшото (к).
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