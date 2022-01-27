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Хорошо знаком с украинским чемпионатом. Ужгород подписал бразильца
Полузащитник продолжит карьеру в Первой лиге
Фото: ФК Ужгород
Бразильский центральный полузащитник Жонатан да Силва Лима стал игроком "Ужгорода", сообщает пресс-служба клуба.
Детали сделки неизвестны.
30-летний футболист хорошо знаком с украинским чемпионатом, ведь выступал в УПЛ за "Львов", в составе которого сыграл 22 матча с 2018 по 2020 год. Также бразилец защищал цвета "Кремня" в Первой лиге в сезоне 2020/21 и провел 9 матчей.
В течение 2021 года Жонатан выступал за катарский "Аль-Месаймир" и греческую "Кисифию".
"Я был очень рад приглашению тренера и директора, сделаю все возможное, чтобы сохранить команду в Первой лиге. В "Ужгороде" очень хороший проект, я планирую остаться здесь надолго", - отметил Лима.
Напомним, первую часть сезона "Ужгород" завершил на предпоследнем, 15-м месте в Первой лиге.
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