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Хорошо знаком с украинским чемпионатом. Ужгород подписал бразильца

Первая лига
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(1 голосов)

Полузащитник продолжит карьеру в Первой лиге

Хорошо знаком с украинским чемпионатом. Ужгород подписал бразильца

Фото: ФК Ужгород

Новина українською

Бразильский центральный полузащитник Жонатан да Силва Лима стал игроком "Ужгорода", сообщает пресс-служба клуба.

Детали сделки неизвестны.

30-летний футболист хорошо знаком с украинским чемпионатом, ведь выступал в УПЛ за "Львов", в составе которого сыграл 22 матча с 2018 по 2020 год. Также бразилец защищал цвета "Кремня" в Первой лиге в сезоне 2020/21 и провел 9 матчей.

В течение 2021 года Жонатан выступал за катарский "Аль-Месаймир" и греческую "Кисифию".

"Я был очень рад приглашению тренера и директора, сделаю все возможное, чтобы сохранить команду в Первой лиге. В "Ужгороде" очень хороший проект, я планирую остаться здесь надолго", - отметил Лима.

Напомним, первую часть сезона "Ужгород" завершил на предпоследнем, 15-м месте в Первой лиге.

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В статье: Жонатан ФК Ужгород
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Источник:
ФК Ужгород

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
27.01.2022 в 11:26
Так может уже пора начинать разговоры о его натурализации?
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football_soccer (Украина)
27.01.2022 в 13:01
*В течение 2021 года Жонатан выступал за катарский "Аль-Месаймир" и греческую "Кисифию". *Не пора
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