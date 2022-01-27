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Металлист договорился о переходе хавбека из чемпионата Швейцарии
Харьковчане находят игроков не только в Латинской Америке
4-4-2.com
Левый полузащитник швейцарского "Санкт-Галлена" Бубакар Траоре в ближайшее время станет игроком "
Как сообщает швейцарское издание 4-4-2, детали перехода уже улажены, в ближайшие дни харьковский клуб представит новичка официально.
Вероятно, в Харьков 24-летний сенегалец переедет на правах свободного агента – его контракт рассчитан до конца сезона, но швейцарский клуб готов уже сейчас отпустить игрока.
В "Санкт-Галлен" сообщили Бубакару, что клуб не может гарантировать ему место на левом фланге, где он хорошо проявил себя.
В нынешнем сезоне хавбек сыграл 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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