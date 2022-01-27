Металлист договорился о переходе хавбека из чемпионата Швейцарии

Левый полузащитник швейцарского "Санкт-Галлена" Бубакар Траоре в ближайшее время станет игроком " Металлиста ".

Как сообщает швейцарское издание 4-4-2, детали перехода уже улажены, в ближайшие дни харьковский клуб представит новичка официально.

Вероятно, в Харьков 24-летний сенегалец переедет на правах свободного агента – его контракт рассчитан до конца сезона, но швейцарский клуб готов уже сейчас отпустить игрока.

В "Санкт-Галлен" сообщили Бубакару, что клуб не может гарантировать ему место на левом фланге, где он хорошо проявил себя.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.