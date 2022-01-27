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Металлист договорился о переходе хавбека из чемпионата Швейцарии

Первая лига
(2 голосов)

Харьковчане находят игроков не только в Латинской Америке

Металлист договорился о переходе хавбека из чемпионата Швейцарии

4-4-2.com

Новина українською

Левый полузащитник швейцарского "Санкт-Галлена" Бубакар Траоре в ближайшее время станет игроком "Металлиста".

Как сообщает швейцарское издание 4-4-2, детали перехода уже улажены, в ближайшие дни харьковский клуб представит новичка официально.

Вероятно, в Харьков 24-летний сенегалец переедет на правах свободного агента – его контракт рассчитан до конца сезона, но швейцарский клуб готов уже сейчас отпустить игрока.

В "Санкт-Галлен" сообщили Бубакару, что клуб не может гарантировать ему место на левом фланге, где он хорошо проявил себя.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Санкт-Галлен Металлист (Харьков)
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Источник:
4-4-2

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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
27.01.2022 в 22:24
добре виявив себе на лівому фланзі, але клуб не може гарантувати йому місце - дивно
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