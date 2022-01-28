Креатура Папы Гуйе? Что известно о потенциальном африканском новичке Металлиста

История успехов харьковского "Металлиста" вдоль и поперек пропитана образами латиноамериканских футболистов. Именно рынок Южной Америки лучше всего освоен Красниковым и компанией. Хотя важную роль в становлении и развитии команды отыграл африканец, который, правда, в "Металлист" перешел не с Черного континента, а из Волынской области. Вероятно, кандидатура потенциального новичка Бубакара Траоре – это как раз рекомендация нынешнего спортивного директора Папы Гуйе.

Визитка этого потенциального трансфера от швейцарских СМИ априори удивительна: "Он хорошо проявил себя на левом фланге "Санкт-Галлена", но клуб не может гарантировать ему место в составе". Вещи, которые противоречат друг другу. При том, что в "Санкт-Галлене" сейчас точно не перебор левых полузащитников. Есть Виктор Руис, который пришел из испанской "Форментеры" еще в 2019-м, имеет контракт до июля 2023-го, но сегодня травмирован. И есть буркиниец Салифу Диарассуба, который осенью 2020-го пришел в аренду, которая продлится до июля 2022-го. То есть, еще полгода.

Интересно, что все трое в первой части текущего сезона получали примерно одинаковое количество игрового времени. Так что нельзя говорить, что Бубакар Траоре был не основным – он провел пятнадцать поединков, Виктор Руис – восемнадцать, а Салифу Диарассуба – тринадцать. Двое последних редко, но могли смещаться в центр для игры в зоне выше опорных полузащитников. Бубакар – это строго футболист фланга. Правда, может сыграть как сзади, так и спереди.

Карьера Бубакара Траоре и основные статистические показатели / скриншот - InStat

Настораживает его "неусидчивость". В 24 года Бубакар выступал уже в пяти клубах, причем вектор изменений был весьма резким – из Италии (молодежные структуры "Торино" и "Туттокуойо") на Мальту, из Мальты в Албанию ("Теута"), из Албании в Израиль. "Хапоэль" (Кфар-Саба), из Израиля в Швейцарию. И вот на очереди – Украина.

Бубакар Траоре нигде не сверкал результативностью (максимум – шесть голов за одну команду), но нередко закрывал позицию левого защитника. Поэтому голы – не самая показательная статистика в профиле этого игрока. Его сильные стороны – дриблинг (56 процентов развития в аналитическом профиле), игра в контратаках (55 процентов), игра не рабочей ногой (44 процента).

Показательно, что в этом сезоне у него очень низкий показатель ожидаемых голов (xG) – 0,6 за пятнадцать поединков. Из 505-ти передач пять оказались ключевыми (это без учета одного ассиста). По сравнению с самим собой прошлого образца Бубакар прогрессирует в ведении единоборств. В этом сезоне у него в среднем по шестнадцать таких за матч, а в прошлом году было по тринадцать (еще раньше – по пятнадцать). Следует отметить смелость, с которой он применяет навыки дриблера – в среднем по четыре попытки за матч. В среднем по 5,1 подбора, по 5,3 перехвата, по 4,6 отбора за матч. Все эти компоненты тоже прогрессировали по сравнению с предыдущими годами карьеры Траоре.

Бубакар Траоре - сильные качества / скріншот - InStat

По функциям и развитым качествам его можно сравнить с нашими Богданом Михайличенко, Никитой Кравченко, Денисом Кулаковым (схожие по профилю игроки). Хотя Михайличенко, например, стоит сейчас два миллиона евро (оценка transfermarkt), тогда как потенциальный новичок "Металлиста" никогда не оценивался дороже четырехсот тысяч евро. С другой стороны, не забывайте, что это пополнение для команды из Первой лиги Украины. Из команды, представляющей элитарный швейцарский дивизион. Швейцария, кстати, очень близка к тому, чтобы опередить Украину в Таблице коэффициентов >>>, так что недооценивать этот чемпионат точно не стоит.

Это то, что бросается в глаза в первую очередь. Детальнее оценить игру Бубакара Траоре можно будет только после нескольких его матчей за "Металлист", если он таки перейдет и если закрепится в основе или хотя бы расширенной обойме коллектива Кучера.

Харьковчане ведут свою трансферную политику по принципу "дешево и сердито". Дешево – это факт. Но будет ли сердито? Оценим в скором времени.

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