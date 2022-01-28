Металлист на втором сборе проведет спарринг с клубом украинского тренера

В рамках следующего этапа подготовки в турецком Белеке харьковский " Металлист " сыграет с "Акжайыком" из Уральска, который возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр.

Поединок запланирован на 11 февраля, день, когда лидер Первой лиги закроет игровую программу второго зимнего сбора. Вечером того же дня харьковчане сыграют с "Полесьем" в заключительном туре Winter Cup 2022.

Напомним, что "Акжайык" занял 9-е место в КПЛ по итогам сезона 2021 года.

Также ранее сообщалось, что перед турниром четырех в Турции "Металлист" проведет спарринг с "Динамо" Тбилиси.