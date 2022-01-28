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Металлист на втором сборе проведет спарринг с клубом украинского тренера
Турнир - турниром, а спарринги - по расписанию
instagram.com/fcmetalist
В рамках следующего этапа подготовки в турецком Белеке харьковский "
Поединок запланирован на 11 февраля, день, когда лидер Первой лиги закроет игровую программу второго зимнего сбора. Вечером того же дня харьковчане сыграют с "Полесьем" в заключительном туре Winter Cup 2022.
Напомним, что "Акжайык" занял 9-е место в КПЛ по итогам сезона 2021 года.
Также ранее сообщалось, что перед турниром четырех в Турции "Металлист" проведет спарринг с "Динамо" Тбилиси.
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