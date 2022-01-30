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Усик дебютирует за команду Первой лиги

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

В товарищеском турнире Winter Cup

Усик дебютирует за команду Первой лиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что проведет дебют в профессиональном футболе. Украинский боксер примет участие в матче "Полесья" с Первой лиги в рамках Winter Cup.

"Я дебютирую за команду первой лиги "Полесье". 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup.

Смотрите на телеканалах "Футбол 1,2,3" в 19.00. Поехали, всем бокс, а потом футбол", – рассказал Усик.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
metalist.ua

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Комментарии (6)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2022 в 18:19
Готується до дебюту в ФК РПЦ ФСБ"Кіріл"
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
30.01.2022 в 18:10
АТБ"Палєьє" здасть його по мотивам дебюту в "Крімтєпліца(Маладьожнає)
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+4
0
MaximSK (Киев)
30.01.2022 в 18:04
Лучше готовься к реваншу с Джошуа, он в отличие от тебя уже 4 месяца активно готовится к реваншу.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
30.01.2022 в 17:54
Сразу не читая статьи знаю что Полесье. Его кент . Но к чему этот пиар. Каждый должен заниматься своим делом .
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+1
-1
Lion Killer (Львів)
30.01.2022 в 18:04
а він шо не продовжить займатися своїм "дєлом"?) Почне професійну кар.єрі в Поліссі?) Просто елемент розважальної програми перед кубком, нічого більше
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+1
-3
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Serega1111 (Киев)
30.01.2022 в 18:37
Тоже считаю, что это фигня - участие боксера в футбольном матче, но если это повысит интерес и привлечет дополнительную аудиторию - пускай бегает
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+1
0


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