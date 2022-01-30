Усик дебютирует за команду Первой лиги

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что проведет дебют в профессиональном футболе. Украинский боксер примет участие в матче "Полесья" с Первой лиги в рамках Winter Cup.

"Я дебютирую за команду первой лиги "Полесье". 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup. Смотрите на телеканалах "Футбол 1,2,3" в 19.00. Поехали, всем бокс, а потом футбол", – рассказал Усик.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").