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Усик дебютирует за команду Первой лиги
В товарищеском турнире Winter Cup
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что проведет дебют в профессиональном футболе. Украинский боксер примет участие в матче "Полесья" с Первой лиги в рамках Winter Cup.
"Я дебютирую за команду первой лиги "Полесье". 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup.
Смотрите на телеканалах "Футбол 1,2,3" в 19.00. Поехали, всем бокс, а потом футбол", – рассказал Усик.
Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").
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