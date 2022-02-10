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Полиция вызывает Ярославского на допрос. УП сообщает, что он вылетел в Лондон
По делам или подальше от правосудия?
Харьковская полиция вызывает на допрос президента харьковского "Металлиста" Александра Ярославского. Соответствующее сообщение появилось на Портале МВД.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 февраля
В то же время, по информации "Украинской правды", уже вылетел из Харькова в Лондон. Чартер покинул харьковский аэропорт в 13.50.
Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
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