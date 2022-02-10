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Полиция вызывает Ярославского на допрос. УП сообщает, что он вылетел в Лондон

Первая лига
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(3 голосов)

По делам или подальше от правосудия?

Полиция вызывает Ярославского на допрос. УП сообщает, что он вылетел в Лондон

UA-Футбол
Новина українською

Харьковская полиция вызывает на допрос президента харьковского "Металлиста" Александра Ярославского. Соответствующее сообщение появилось на Портале МВД.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 февраля автомобиль из кортежа Ярославского насмерть сбил человека на трассе Чугуев – Мартово. На месте ДТП обнаружили автомобильные номера 0018, которые принадлежат передней машине кортежа Ярославского, а сам бизнесмен часто сам водит авто.

В то же время, по информации "Украинской правды", уже вылетел из Харькова в Лондон. Чартер покинул харьковский аэропорт в 13.50.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (21)
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oda1979 (Запорожье)
10.02.2022 в 16:36
МДА уж.. ну сбил. Выступил бы с признанием. Родственникам бы денег отсыпал как компенсацию. И уладил вопрос. Но нет же, нужно по старой привычке все делать…
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0
-1
Savage0059 (Kyiv)
10.02.2022 в 16:27
Вот так и живём. Ещё ничего не ясно, а уже ярлык навесили.
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0
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
10.02.2022 в 16:34
Не переживай, скоро приведуть якогось бомжа і він "чесно" признається що це він збив людину, з всіма незаперечними доказами.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
10.02.2022 в 16:21
Отак і живемо. По закону наче всі рівні і в нас демократія і свобода, а на ділі виходить що в нас феодалізм і рабство. Є купка людей яким дозволено абсолютно все, а інші 35 мільйонів це просто прислуга для них, яку можна просто вбити. І кожен з цих 35 мільйонів просто думає що з ним або його рідними цього ніколи не станеться.
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0
0
Kela (Одесса)
10.02.2022 в 16:20
Президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал информацию о смертельном ДТП на трассе Харьков — Чугуев."Я спал дома и утром только узнал об этом", — сказал бизнесмен.На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа".Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации."Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", — цитирует президента "Металлиста"
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.02.2022 в 16:28
Какое-то односложное интервью. Отвечает 1-2словами, что очень неестественно для человека, который верит в свою правоту. А где его возмущения, где его разговоры про юристов, которых он всегда вспоминал при возвращении бренда.
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+1
0
Чернышев (Tegusi)
10.02.2022 в 16:08
Ну навіщо тікати, якщо біжишь, значить винний. Пів могилки собі вирив. Я не про правосуддя, я в нього не вірю. Я про відношення до нього.
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+4
0
Morphyk7 (Черновцы)
10.02.2022 в 16:19
Что значит тікати? Он улетел
Ответить
0
0
Trztrqtr (Украина)
10.02.2022 в 16:08
Не понял. На соседней ветке ребята из Харькова взахлеб и всерьез утверждали что УП все придумал и рафик нивинават. Это что получается, теперь и сайт МВД фейки публикует? Куда мир катиться?:)
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+3
0
Dr. House (Поділля)
10.02.2022 в 16:07
Рафік ні в чом нє вінават... Как і Трухін....
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+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.02.2022 в 16:04
Когда не в камере, легче вопросы решать… откажется в любом случае
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+2
0
alexfc (Киев)
10.02.2022 в 15:59
Президент Карпат Дыминский, в свое время тоже сбил человека насмерть. стал не вьездным. но никто его не ищет
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.02.2022 в 16:03
Но и активы свои продал
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.02.2022 в 15:57
Накануне выкладывали видео с канала Металлиста, где он не в совсем адекватном состоянии выходил из бани и орал как быдло, окунаясь в воду. Поэтому не удивлюсь, если он был за рулём в таком же состоянии. И, скорее всего, преступление было, так как резонансное событие и если он бы чувствовал свою правоту, давно бы уже дал интервью, которых до этого давал 100500 раз по делу и без. Н у а что касается Металлиста. Увы. Но футбол олигархический, поэтому без Ярика он не поднимется на уровень грандаукраинского футбола. Для многих болельщиков эта мечта не сбудется, как и мне бы хотелось видеть третий конкурентный клуб.
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+2
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.02.2022 в 16:01
Та вряд ли этот барыга сам за рулем ездит, у него кортеж.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.02.2022 в 16:04
Ну а чего тогда он молчит? Прошло полдня и нет никаких комментариев ни от него, ни от его представителей.
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.02.2022 в 16:16
Решают наверное, но согласен, молчание затянулось, и играет против него.
0
0
royalstas (Вінниця)
10.02.2022 в 15:54
Металіст все?)
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+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.02.2022 в 16:03
Та ну, даже если предьявят, будет, как курченко руководить.
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0
0
Caballero (DC)
10.02.2022 в 15:47
Для виїхав? Нічого йому не буде як Трухіну чи іншим. Їхня влада зара.
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.02.2022 в 15:46
Отаке воно: вбило людину й втікло. Не вірю у наше т.звю. правосуддя.
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+3
-1


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