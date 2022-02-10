Полиция вызывает Ярославского на допрос. УП сообщает, что он вылетел в Лондон

Харьковская полиция вызывает на допрос президента харьковского "Металлиста" Александра Ярославского. Соответствующее сообщение появилось на Портале МВД.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 февраля автомобиль из кортежа Ярославского насмерть сбил человека на трассе Чугуев – Мартово. На месте ДТП обнаружили автомобильные номера 0018, которые принадлежат передней машине кортежа Ярославского, а сам бизнесмен часто сам водит авто.

В то же время, по информации "Украинской правды", уже вылетел из Харькова в Лондон. Чартер покинул харьковский аэропорт в 13.50.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.