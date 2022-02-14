"У Металлиста наступил спад из-за подготовки к Заре". Эксперт о поражении харьковчан от Полесья

Турнир Winter Cup, организованный каналами Футбол, подошел к своему завершению. В решающем матче "Полесье" весьма неожиданно уверенно победило харьковский "Металлист" со счетом 2:0 и финишировало первым. Почему так произошло, разбирался известный тренер Александр Севидов.

"Первый тайм фактически финального поединка прошел скучно и вяло, больше в позиционной борьбе. Нельзя сказать, что "Металлист" разочаровал своей игрой, они просто не попали в ритм. После перерыва "Полесье" было мобильнее, свежее, футболисты житомирской команды передвигались по полю легче и во всех эпизодах опережали соперника. Группа атаки у харьковчан сильнее, но в этом матче не смогла ничего сделать, житомиряне много перехватывали мяч, сильнее были в отборах, в том время как подопечные Кучера выглядели истощенными. Лучшая функциональная готовность, агрессия с желанием победить сыграли решающую роль в успехе "Полесья".

игроки "Металлиста" невыразительной игрой в первую очередь разочаровали своего наставника. Конечно же, и по моментам, и по владению игровой инициативой житомиряне смотрелись гораздо лучше, чем "Металлист". В составе харьковчан можно выделить лишь одного игрока - вратаря Рыбака, который не раз выручал команду, как в первом, так и во втором тайме. То, что пропустил, не его вина, а полностью лежит на защите, позволявшей делать у своих ворот многое. Как наглядный пример первый гол. Защитник на ровном месте перед штрафной потерял, можно сказать, отдал мяч Козаку, который за счет индивидуальных действий забил.

"Металлист" готовится к кубковой игре с "Зарей", и на финальный поединок получился спад, чтобы на март выйти на пик своей лучшей формы. В финале этого кубка от команды ждали большего, но, к сожалению, ничего не увидели. За всю игру создать один опасный момент - это очень скудно. "Металлист" в первых двух матчах поднял высоко планку, поэтому и надежды были большие. Но финал они провалили. Сложилось впечатление, команда подошла к финалу несерьезно. Середняк первой лиги обыграл можно сказать уже фактически команду Премьер-лиги, и сделал это заслуженно и убедительно".