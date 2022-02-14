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"У Металлиста наступил спад из-за подготовки к Заре". Эксперт о поражении харьковчан от Полесья

Первая лига
(2 голосов)

От команды Кучера ожидали значительно большего

"У Металлиста наступил спад из-за подготовки к Заре". Эксперт о поражении харьковчан от Полесья

фото - ФК Полісся

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Турнир Winter Cup, организованный каналами Футбол, подошел к своему завершению. В решающем матче "Полесье" весьма неожиданно уверенно победило харьковский "Металлист" со счетом 2:0 и финишировало первым. Почему так произошло, разбирался известный тренер Александр Севидов.

"Первый тайм фактически финального поединка прошел скучно и вяло, больше в позиционной борьбе. Нельзя сказать, что "Металлист" разочаровал своей игрой, они просто не попали в ритм. После перерыва "Полесье" было мобильнее, свежее, футболисты житомирской команды передвигались по полю легче и во всех эпизодах опережали соперника. Группа атаки у харьковчан сильнее, но в этом матче не смогла ничего сделать, житомиряне много перехватывали мяч, сильнее были в отборах, в том время как подопечные Кучера выглядели истощенными. Лучшая функциональная готовность, агрессия с желанием победить сыграли решающую роль в успехе "Полесья".

игроки "Металлиста" невыразительной игрой в первую очередь разочаровали своего наставника. Конечно же, и по моментам, и по владению игровой инициативой житомиряне смотрелись гораздо лучше, чем "Металлист". В составе харьковчан можно выделить лишь одного игрока - вратаря Рыбака, который не раз выручал команду, как в первом, так и во втором тайме. То, что пропустил, не его вина, а полностью лежит на защите, позволявшей делать у своих ворот многое. Как наглядный пример первый гол. Защитник на ровном месте перед штрафной потерял, можно сказать, отдал мяч Козаку, который за счет индивидуальных действий забил.

"Металлист" готовится к кубковой игре с "Зарей", и на финальный поединок получился спад, чтобы на март выйти на пик своей лучшей формы. В финале этого кубка от команды ждали большего, но, к сожалению, ничего не увидели. За всю игру создать один опасный момент - это очень скудно. "Металлист" в первых двух матчах поднял высоко планку, поэтому и надежды были большие. Но финал они провалили. Сложилось впечатление, команда подошла к финалу несерьезно. Середняк первой лиги обыграл можно сказать уже фактически команду Премьер-лиги, и сделал это заслуженно и убедительно".

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В статье: Александр Кучер Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Комментарии (6)
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tolina-ystas (Краматорск)
14.02.2022 в 15:18
Слишком много авансов было выдано.Дошло до того ,что уже о еврокубках заговорили.Нужно не забывать,что в футбол играют молодые ребята,которых после таких восхвалений несет по кочкам.
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Весела Дача (Кривий Ріг)
14.02.2022 в 15:10
Севидов, на кого заряжать?
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witcher_r (Киев)
14.02.2022 в 15:02
Оптом набрали хори шлак разный,а про защиту вообще молчу.Да и Кучер,как тренер,очень стерильный.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.02.2022 в 14:56
Гарний, а саме головне тямущий іксперд, незаплямований ні в чому...
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+1
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Запорізьке Торпедо (zp)
14.02.2022 в 14:41
типо до матча еще полмесяца, а Автомобиллист уже проигрывает)
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dp_dp (Ukraine)
14.02.2022 в 14:31
Так спад в игре или подошли к игре несерьезно?
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