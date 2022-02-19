ВИДЕО, как 15-летний хавбек Металлиста забил в спарринге дальним ударом

Сегодня утром "Металлист" разгромил "Нефтчи" в рамках товарищеского матча. Один из голов забил 15-летний воспитанник академии харьковчан Геннадий Синчук, из-за пределов штрафной пробив мощно в ход.

Голкипер не смог парировать этот удар, а счет на табло сменился на 3:0. Отметим, что Синчук вышел на поле на 62-й минуте, а забил на 68-й.

Это не первый прецедент с голом юниора в спарринге харьковчан. Недавно это удалось 14-летнему Кириллу Дигтяру .

Также добавим, что у "Металлиста" сегодня запланированы два товарищеских матча. Еще один поединок подопечные Кучера проведут против "Оболони" в 16:30.