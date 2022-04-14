Наставник ФК Краматорск: Сейчас у нас одна задача - выиграть войну

UA-Футбол пообщался с главным тренером ФК "Краматорск" Алексеем Городовым. По его словам, все футболисты уже выехали из города в Донецкой области, инфраструктура клуба пока от боевых действий не пострадала, а главное - это победа украинских защитников на фронте.

- Сейчас все переживаем, чтобы у наших военных были успехи. Команда распущена, все разъехались по домам. У нас так получилось, что мы 22 февраля сыграли контрольный матч с "Ярудом", а 25 февраля должны были улетать у Турцию. После игры мы распустили команду на два выходных, а 25-го должны были в Харькове собраться в аэропорту на вылет на турецкий сбор.

Кто был на базе, кто - дома. Со временем из тех, кто был на базе, тоже уехали. Сейчас на базе никого нет в Краматорске из футболистов.

- Как выезжали из Краматорска?

- Слава Богу, со всеми всё хорошо. Большинство разъехались ещё до войны, когда мы им дали выходные. А из тех, кто остался на базе - например, Иван Пастух из Ивано-Франковска, ему было далеко ехать, ещё пару ребят - со временем потихоньку по одному-два выезжали. Боялись тоже, очень переживал, потому что кто-то в Киев поехал, когда там было неспокойно. Но, слава Богу, все сейчас в безопастности. Мы периодически в группе списываемся, держим связь со всеми. У всех, тьфу-тьфу, всё нормально.

- Как сейчас ситуация в Краматорске?

- Я был в Краматорске три недели после начала войны. Как и все: чем мог, помогал. Потом взял семью, детей и выехал в Ивано-Франковск. Периодически созваниваюсь, потому что для меня этот город стал родным. Очень переживаю за сам город и за людей, которые там остались.

- Всё ли целое из инфраструктуры на данный момент?

- На данный момент всё целое.

- Слышал, что клуб перевозил детей из футбольной академии "Краматорска" заграницу.

- Это заслуга больше старшего тренера академии Ивана Чебаненко. У него связи есть, знаю, что из "Динамо" помогали. Он занимался этим. Большое ему спасибо за это. Да и сейчас он пытается тех, кто остался из ребят академии, вывезти в Польшу, Венгрию по своим каналам.

- Есть какое-то понимания по будущему клуба?

- Сейчас у нас одна задача - чтобы мы выиграли эту войну у россиян. Перед отъездом из Краматорска я встречался с руководством. Мы два часа поговорили. Но сейчас никаких планов. Клубы в подвешенном состоянии. Ждём. Но клубу и президенту большое спасибо, что поддерживают. Нам на карточку минимальные, но деньги поступают. В это время это очень большое подспорье. Сейчас на востоке у нас дома больше обострилась ситуация. Никто не может ничего сказать, будет команда или нет. Надеемся на лучшее.