Вице-президент Кривбасса: Готовы к УПЛ - поддержим проведение чемпионата где угодно

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин подтвердил готовность клуба выступать в УПЛ.

"Пока нет официального решения УПЛ, поэтому нас рано поздравлять с повышением. 27 мая состоится встреча клубов с УПЛ, ПФЛ и УАФ, после которой мы уже будем знать, кто получит путевки в Премьер-лигу. По регламенту направления выходят в УПЛ, а 3-4 места должны играть переходные матчи.

Конечно, "Кривбасс" готов играть в УПЛ. Сейчас мы все должны делать все даже из-за "не могу". Конечно, это сложно, как и у всех команд, у нас есть трудности, но мы будем сражаться за Украину на всех фронтах. Я считаю, что сохранение футбола тоже является небольшим вкладом в нашу победу.

Я считаю оптимальным вариантом, чтобы пути быстрее сдох, закончилась война и мы играли в Украине. Лучшего варианта я не вижу, и думаю, за него проголосовали бы все. Сейчас ведется активная работа по старту нового сезона. Андрей Васильевич Павелко ездит по всей Украине и лично общается с клубами УПП, Первой и Второй лиги. Думаю, 27 мая мы уже увидим картину.

Меня волнует не только мужской футбол, но и женский. У нас сформировалась очень крутая команда. В первый год существования мы заняли третье место, но чемпионат тоже был признан незавершенным. Неясна ситуация, кто будет играть в женской Лиге чемпионов от Украины. Есть много нюансов, нужно садиться за стол и обсуждать все моменты, но я уверен, что все будет хорошо.

"Кривбасс" поддерживает идею проведения чемпионата где угодно. Самое главное сейчас – это стартовать. Мы общались на этот счет с нашим президентом и президентом УАФ, поэтому поддержим любое коллективное решение", - заявил Гагарин.

На момент остановки Первой Лиги "Кривбасс" шел на другом месте.