Устименко - о Вернидубе: С ним очень приятно работать и все его уважают

Нападающий "Кривбасса" Денис Устименко дал интервью клубным журналистам, в котором рассказал о переезде в Кривой Рог, а также поделился ожиданиями от работы с Юрием Вернидубом.

– Мне очень приятно присоединиться к большой семье "Кривбасс". Для меня это новая возможность проявить себя как футболисту. Счастлив, что буду защищать цвета "Кривбасса". Здесь все на высоком уровне, все меня устраивает. Уверен, что вместе с новым клубом мы будем развиваться и одерживать победы в УПЛ, выполняя поставленные задачи. Хотел бы поблагодарить за то, что мой переход осуществился, президента "Кривбасса", всех руководителей клуба, и всех, кто помог в том, что я здесь.

– Уже нашел общий язык с новым тренером – Юрием Вернидубом?

– Да, конечно, с ним очень приятно работать и все его уважают. Это большой тренер. К тому же у Юрия Николаевича очень интересный тренировочный процесс. Когда узнал, что Вернидуб возглавит "Кривбасс", желание переехать в Кривой Рог стало еще больше.

У него есть чему поучиться. Уверен, что под его руководством "Кривбасс" будет только прогрессировать. Все прекрасно помним знаменитую победу возглавлявшего Вернидуб "Шерифа" над "Реалом" в Лиге чемпионов. Тогда наш вождь совершил просто невероятное.

– Поделись ожиданиями от нового сезона УПЛ.

– Перед нами всеми большая ответственность, ведь мы будем играть в футбол во время войны, которую повлекли орки. Хотим показать, что Украина не стоит на месте даже в такой трудный период, люди живут и работают. Будем демонстрировать хороший футбол и покажем людям, что мы можем, мы не боимся, мы стремимся к чему-то. Нас не остановить. Украина победит, это, несомненно, мы в этом уверены. Слава Украине!

– Ты – чемпион мира в составе сборной Украины U-20. Как это получить золотые медали на Чемпионате мира?

– Да, это было в 2019 году. Я счастлив, что стал одним из тех, кто причастен к великой победе Украины на международном уровне. Это незабываемые невероятные эмоции, которые не передать словами. Уверен, что наши сборные в будущем обретут еще не одну большую победу. Команда стремилась к этому, мы к этому шли и мы этого добились, - сказал Устименко.