Подолье направило письмо в ПФЛ - клуб пропустит сезон

Хмельницкое "Подолье" направило письмо президенту ПФЛ Александру Каденко с просьбой пропустить сезон. Об этом сообщает местная газета "Є", прикладывая копию данного письма.

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"Футбольный клуб "Подолье" с воодушевлением воспринял информацию о предстоящем возобновлении футбольных соревнований в Украине. Правда, нынешняя ситуация в Украине внесла изменения в нашу деятельность Параллельно с воспитанием подрастающего поколения, а наша академия работает в обычном режиме, клуб тесно связан с волонтерской работой, внося вклад в наше будущее общую победу - как в помощи переселенцам, так и в контексте обеспечения Вооруженных сил Украины.

В то же время миссия перволигового клуба "поставлена ​​на паузу". "В условиях, когда руководство клуба, президент и оба вице-президента, задействованные в различных подразделениях 3CУ, спонсоры клуба аккумулируют ресурсы для помощи военным, а на городской совет Хмельницкого во главе с городским головой легла тяжелая тяжесть в связи с увеличением расходов и помощь 3CУ, у нас нет возможности и права на обеспечение выступления первой команды в сезоне 2022/2023 на настоящем профессиональном уровне. Другой подход не для нас", - сказано в заявлении.

Поэтому в "Подолье" решили сосредоточиться на сохранении работы академии и выполнении задач, не связанных с футболом. Поэтому и обратились в ПФЛ и УАФ с просьбой сохранить за клубом место в первой лиге до сезона 2023/2024 годов. А вот чемпионат 2022/2023 годов клуб будет пропускать.