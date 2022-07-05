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Объединенные Альянс и Виктория пропустят следующий сезон
Такие вот грустные новости
Фото: ФК Альянс
Футбольные клубы "Виктория" и "Альянс", которые объединились под один бренд, пропустят следующий сезон украинского чемпионата.
"ФК "Виктория" не будет играть в сезоне 2022/23. Вынуждены сообщить, что в связи с военной агрессией России против Украины ФК "Виктория" не будет участвовать в новом футбольном сезоне. Соответствующее решение было принято сегодня руководством клуба.
Основной причиной такого решения является невозможность обеспечить безопасный тренировочный и соревновательный процесс на территории Сумской области, которая ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам с территории страны-агрессора. Такое же решение принято и в отношении ФК "Альянс", который в этом сезоне объединился с ФК "Виктория" под одним брендом.
В свою очередь ФК "Виктория" продолжит поддерживать обороноспособность страны. Мы обязательно будем принимать участие в национальных футбольных соревнованиях после победы в войне. Спасибо всем кто был это время с нами. Искренне желаем всем украинским клубам успешно провести этот сезон. Мы не прощаемся, а говорим до свидания. Скоро обязательно встретимся на футбольных полях. Слава Украине!", - сказано в официальном заявлении "Виктории".
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