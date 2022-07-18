Краматорск подтвердил, что не сыграет в новом сезоне Первой лиги

ФК "Краматорск" официально объявил, что не будет участвовать в новом сезоне из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

За клубом сохраняется статус профессионального, он сможет возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне 2023/24.

"Краматорск" поддерживает возобновление спортивных соревнований в Украине, но, учитывая объективные обстоятельства, нет возможности принять участие в соревнованиях этого сезона. Основной причиной такого решения является невозможность обеспечить безопасный тренировочный и соревновательный процесс в прифронтовом Краматорске, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам", - говорится в заявлении клуба.