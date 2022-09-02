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Кремень - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В погоне за дебютной победой
Фото: ФК Скорук
Подопечные Романа Локтионова в стартовом матче сезона удивили всех. Команда уже с 27-й минуты играла в меньшинстве, но во второй половине встречи совершила феерический камбек и отыгралась с 1:3 в игре с "Металлургом". Безусловно, в психологическом плане кременчугский коллектив сейчас на подъеме, но противостояние с дебютантом "Скоруком" простым не будет. Нас ожидает непредсказуемый матч достойных соперников.
Смотрите игру "Кременя" против "Скорука" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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