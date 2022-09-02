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Кремень - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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В погоне за дебютной победой

Кремень - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Романа Локтионова в стартовом матче сезона удивили всех. Команда уже с 27-й минуты играла в меньшинстве, но во второй половине встречи совершила феерический камбек и отыгралась с 1:3 в игре с "Металлургом". Безусловно, в психологическом плане кременчугский коллектив сейчас на подъеме, но противостояние с дебютантом "Скоруком" простым не будет. Нас ожидает непредсказуемый матч достойных соперников.

Смотрите игру "Кременя" против "Скорука" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Скорук (Томаковка)
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