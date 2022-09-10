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Полесье в весёлой перестрелке обыграло Мариуполь
Гости по ходу встречи отыгрались с 0:2
Фото: ФК Полісся
На первый домашний матч житомирян владелец "Полесья" Геннадий Буткевич пригласил самого Александра Усика. Возможно, это и вдохновило команды выдать драматическую перестрелку, победителем в которой вышли хозяева поля.
Ещё не прошло и десяти минут, как мяч впервые побывал в воротах. После подачи со стандарта в штрафную "Мариуполя" Кравцов отбил первый удар практически в упор, но затем, похоже, всё-таки нарушил правила на Будковском. Рефери активно показал на 11-метровую отметку, откуда забил Грицук. Вскоре Будковский забил и сам - Филипп отклеился от оппонента и с центра штрафной замкнул передачу от Чередниченко.
Но дальше всё пошло не по плану фаворита. Ещё до свистка на перерыв Мамросенко эффектным ударом с линии штрафной вогнал мяч в левую "девятку" ворот Кудрика. Но шок для хозяев был в дебюте второго тайма, когда Быковский безумным ударом от правого угла штрафной закрутил мяч в левую "девятку" уже противоположных ворот.
Шансы на громкую сенсацию резко упали за полчаса до финального свистка, когда рефери оставил гостей вдесятером. И если по первой жёлтой Чушенко вопросов нет никаких, то со второй, похоже, арбитр погорячился.
В меньшинстве "Мариуполь" долго удерживать ничью не смог. Уже через десять минут Кушниренко замкнул подачу с левого края. Точку поставил Будковский, который сделал то, что он в Первой лиге умеет лучше остальных - переправил головой мяч в сетку чужих ворот после навеса с правого края.
"Полесье" празднует третью подряд победу в Первой лиге, а вот главный актив "Мариуполя" пока лишь ничья с "Прикарпатьем".
Первая лига. 3-й тур
"Полесье" – "Мариуполь" 4:2
Голы: Грицук 8 (пен.), Будковский 21, Кушниренко 68, Будковский 88 – Мамросенко 38, Быковский 50
"Полесье": Кудрик, Гитченко, Кушниренко, Чередниченко, Шаповал, Огиря, Козак (Морозко 90+2), Янаков (Шастал 61), Вакула (Червак 61), Грицук (Микитюк 86), Будковский (Кисленко 90+2).
"Мариуполь": Кравцов, Харжевский, Мочевинский (Прокопчук 84), Павлиш, Быковский (Строчинский 74), Чушенко, Булгаков (Дмитриев 84), Чернецкий, Гора, Михайленко, Мамросенко
Предупреждения: Кушниренко 63, Чередниченко 67 - Чушенко 51, Павлиш 64, Строчинский 79
Удаление: Чушенко 58 (вторая желтая)
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