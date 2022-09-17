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Первая лига. Скорук уступает на Оболони

Первая лига
(1 голосов)

Третья победа в сезоне для "пивоваров"

Первая лига. Скорук уступает на Оболони

Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий

UA-Футбол
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Отчёт о матче читайте в ближайшее время

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Александр Каленов (Львов)
Ассистенты: Сергей Дарийчук (Черновцы), Александр Матяш (Полтава)
Оболонь - Скорук 3:1
Голы: Игорь Краснопир 3, Олег Слободян 43 (пен.), Максим Покотилюк 86 - Станислав-Нури Малыш 22
Оболонь: Назарий Федоривский, Тарас Мороз, Александр Осман, Олег Слободян (Александр Батальский 81), Олег Бородай, Дмитрий Фатеев, Евгений Корохов, Егор Прокопенко (Дмитрий Олейник 68 (Максим Ермоленко 81)), Виталий Груша (Александр Чернов 68), Максим Покотилюк, Игорь Краснопир
Скорук: Игорь Варцаба, Станислав-Нури Малыш, Кирилл Пасичник, Александр Мишуренко (Антон Шарко 84), Артем Перебора, Святослав Шаповалов (Алексей Разуваев 85), Игорь Коцюмака, Илья Цуркан (Даниил Боженар 63), Михаил Лаптев, Владислав Клименко, Богдан Шмигельский
Предупреждения: Александр Осман 16, Егор Прокопенко 53, Евгений Корохов 66 - Кирилл Пасичник 49, Кирилл Пасичник 82
Удаление: Кирилл Пасичник 82 (вторая жёлтая)

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В статье: Оболонь (Киев) Скорук (Томаковка)
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