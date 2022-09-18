Первая лига. Поздний гол принес Прикарпатью три очка в Черновцах

"Буковина" продлила свою безвыигрышную серию в текущем сезоне Первой лиги до четырех матчей. На этот раз "желто-черные" в родных стенах уступили "Прикарпатью".

Матч изобиловал борьбой на всех клочках поля. Это сказывалось на качестве игры и количестве созданных моментов, которых было немного. Впрочем, несколько шансов имели как одни, так и другие, но долгое время подводила реализация. Героем встречи удалось стать Стаднику, начинавшему игру на скамье запасных: Максим закрыл дальнюю стойку после прострела Борисевича.

"Прикарпатье" оставляет за собой четвертую строчку в таблице. В следующем туре франковцы дома сыграют с соседом по таблице "Диназом". Черновцы сейчас предпоследние. Через неделю их ожидает непростой выезд к "Полесью".

Черновцы. Стадион "Буковина"

Главный арбитр: Вадим Запрутняк (Ужгород)

Ассистенты: Юрий Зоренко (Киев), Ирина Петрова (Новая Каховка)

Буковина - Прикарпатье 0:1

Гол: Максим Стадник 89

Буковина: Антон Задерейко, Александр Жумыга (Никита Комисар 46), Андрей Шишигин (Илья Скрипник 46), Василий Гакман, Артур Новотрясов, Владимир Столяр (Андрей Королянчук 90), Артем Цурупин, Семён Даценко, Иван Паламарчук (Виталий Фарасеенко 61), Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук

Прикарпатье: Иван Пицан, Василий Француз, Владимир Рудюк (Никита Титаевский 66), Роман Борисевич, Богдан Оринчак (Александр Аксёнов 90+2), Михаил Писко, Василий Цюцюра, Иван Сондей (Владислав Бучакчийский 90+2), Максим Соловьёв (Максим Стадник 81), Олег Матушевский, Роман Барчук (Роман Кузьмин 82)

Предупреждения: Кирилл Прокопчук 83 - Владимир Рудюк 22, Роман Барчук 27, Роман Борисевич 69, Никита Титаевский 85