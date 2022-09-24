Горняк-спорт - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В предыдущем туре "Горняк-Спорт" потерпел сокрушительное поражение от "Кременя" со счетом 0:7. Очевидно, что горишнеплавненцы настроены реабилитироваться ради своих болельщиков. Но сделать это будет трудно, ведь их ожидает встреча с лидером своей группы.

Первая лига. 5-й тур

Горишние Плавни. Начало в 14:00

"Горняк-Спорт" - "Оболонь"