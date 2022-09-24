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Горняк-спорт - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Лидер гостит у худшей команды группы Б
Фото: ФК Гірник-Спорт / Автор невідомий
В предыдущем туре "Горняк-Спорт" потерпел сокрушительное поражение от "Кременя" со счетом 0:7. Очевидно, что горишнеплавненцы настроены реабилитироваться ради своих болельщиков. Но сделать это будет трудно, ведь их ожидает встреча с лидером своей группы.
Первая лига. 5-й тур
Горишние Плавни. Начало в 14:00
"Горняк-Спорт" - "Оболонь"
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