Первая лига
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Первая лига. Карпаты сделали камбэк в напряженной встрече с Прикарпатьем
Обе команды играли на своем максимуме
Фото: ФК Карпаты
Отчет будет доступен в ближайшее время
Первая лига 2022/23, 6 тур
Карпаты - Прикарпатье 2:1
Голы: Рябов (33), Тарануха (61) - Цюцюра (19, пен)
Карпаты: Лепка, Болденков, Галенков, Дуць, Климец, Кожанов, Лень, Приймак, Рябов, Тарануха, Чачуа.
Прикарпатье: Герич, Радульский, Борисевич, Демкив, Кузьмин, Матушевский, Рудюк, Соловьев, Сондей, Француз, Цюцюра.
Предупреждения: Когут (77), Дуць (90+3)
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