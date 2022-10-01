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Первая лига. Карпаты сделали камбэк в напряженной встрече с Прикарпатьем

Первая лига
(1 голосов)

Обе команды играли на своем максимуме

Первая лига. Карпаты сделали камбэк в напряженной встрече с Прикарпатьем

Фото: ФК Карпаты

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Первая лига 2022/23, 6 тур

Карпаты - Прикарпатье 2:1

Голы: Рябов (33), Тарануха (61) - Цюцюра (19, пен)

Карпаты: Лепка, Болденков, Галенков, Дуць, Климец, Кожанов, Лень, Приймак, Рябов, Тарануха, Чачуа.

Прикарпатье: Герич, Радульский, Борисевич, Демкив, Кузьмин, Матушевский, Рудюк, Соловьев, Сондей, Француз, Цюцюра.

Предупреждения: Когут (77), Дуць (90+3)

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов)
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