Первая лига. Нива не удержала победу над Эпицентром

Подоляне быстрее включились в игру и больше атаковали. "Нива" в свою очередь больше рассчитывала на контратаки после того, как отзащищалась, или перехват на чужой половине поля. В целом, первый тайм не изобиловал яркими моментами, но скорости оппонентов нивелировали это.

Второй тайм стал более вязким. На голы при таком футболе рассчитывать было бесполезно, но "Ниве" снова удалось развернуть быструю атаку: Ризнык перехватил передачу между защитников подолян, затянул мяч в штрафную левым краем, но с острого угла не забил сам. Однако мяч удачно отскочил к Волохатому, который метров из восьми забил.

Насколько гол "Нивы" не исходил из футбола, который мы видели, столь же неожиданно "Эпицентр" сравнял. Подоляне пытались играть в атаку, безусловно, но "буйволы" неплохо убивали время и отодвигали мяч поближе к центру поля. Хозяевам забить помог угловой: подача Беженара и удар ногой Глущука.

Одни и другие не теряли надежды выиграть. Но ничью следует расценивать как справедливый результат.

Дунаевцы. Стадион: "Колос"

Главный арбитр: Александр Каленов (Львов)

Ассистенты: Владислав Дрыкин (Ровно), Назарий Цмоканич (Львів)

Эпицентр - Нива 1:1

Голы: Юрий Глущук 81 - Роман Волохатый 68

Эпицентр: Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Степан Григоращук, Евгений Шевченко (Олег Ничипоренко 82), Александр Чепелюк, Сергей Стень (Тарас Пучковский 71), Андрей Беженар, Николай Миронюк (Юрий Глущук 56), Барбоса да Силва Клоудиней (Станислав Кристин 83), Владислав Мороз, Максим Гирный (Руслан Буряк 71)

Нива: Максим Механив, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Даниил Сухоручко, Андрей Ризнык (Арсентий Дорошенко 85), Игорь Гатала (Андрей Бэй 85), Роман Волохатый, Богдан Козак (Руслан Дедух 89), Роман Слива, Максим Демчук, Максим Процив (Олег Соколов 71)

Предупреждения: Максим Гирный 40, Владислав Мороз 60 - Игорь Гатала 29, Олег Хруставка 40, Максим Процив 58, Роман Волохатый 67, Максим Демчук 67