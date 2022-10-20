Центральный матч восточной группы в Черкассах, интригующее противостояние в Умани. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

В пятницу двумя матчами стартует девятый тур у VBET UA Первая лига. Отмечаем интригующее противостояние в Черкассах, где "ЛНЗ" будет принимать запорожский "Металлург".

Группа Б

"ЛНЗ" (Черкассы) - "Металлург" (Запорожье)

21.10.2022. 12:00. Черкассы. "Черкассы-Арена".

Интересное противостояние нас ожидает в Черкассах, где "ЛНЗ" будет принимать "Металлург". В прошлом туре черкащане разочаровали своей игрой в противостоянии с "Оболонью". Подопечные Ковпака ничего не смогли противопоставить организованной игре киевлян в защите. Таким образом, "ЛНЗ" завершил сразу три серии: победную, которая длилась пять игр, голевую - шесть матчей (10 голов) и "сухую" - 496 минут. Победа в домашнем матче чрезвычайно важна для черкасского коллектива, ведь в случае потери зачетных пунктов "Оболонь" может еще больше оторваться. Сложно оценить спортивную форму запорожцев, ведь команда прошлый тур пропускала. К тому же пришлось выехать из Запорожья из-за ситуации с безопасности. Отсутствие игрового тонуса может существенно отразиться на игре подопечных Владимира Никитина. Однако, и недооценивать "Металлург" не стоит. К тому же, в матче первого круга победили именно запорожцы (2:1)

"Скорук" (Томаковка) - "Кремень" (Кременчуг)

21.10.2022. 14:00. Умань. "Центральный"

"Скорук" в прошлом туре в принципиальном противостоянии уступил "Чернигову" (0:2). Подопечные Степанова доминировали в первом тайме, но после перерыва были сами на себя не похожы. Стабильности пока не хватает дебютанту Первой лиги, чтобы добиваться желаемого результата. "Кремень" в нынешнем сезоне приятно удивляет. Команда Локтионова пытается играть первым номером и это не может не нравиться болельщикам. Прошлый тур "Кремень" пропускал, поэтому сложно предсказать как эта пауза скажется на кременчугском коллективе. Смогут ли защитники "Кременя" сдержать главную звезду "Скорука" Александра Мишуренко? Ведь именно вокруг Александра строится игра томаковцев.