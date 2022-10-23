Первая лига. Прикарпатье и Мариуполь порадовали голами

В стартовом воскресном матче девятого тура Первой лиги встречались "Прикарпатье" и "Мариуполь". Подопечные Красноперова подходили к игре в хорошем психологическом состоянии после ничьей с "Карпатами".

Уже на третьей минуте гости открыли счет. Гора прострелил, а Быковский забил в пустые ворота. В этом эпизоде ​​ошибся Иван Пицан, а Александр Аксенов не сумел подстраховать своего голкипера. Однако через несколько минут подопечные Рыпана сравняли счет. Француз со штрафного отдал на Цюцюру, а капитан "Прикарпатья" расстрелял ворота Кравцова – 1:1. А на девятой минуте хозяева уже повели в счете. Демкив отважился на удар из-за пределов штрафной и фортуна улыбнулась Станиславу – 2:1. Вот такое активное начало встречи подарили нам команды.

После голевой феерии в первые десять минут игра успокоилась. Множество нарушения правил сбивали темп противостояния. Показалось, что два быстрых пропущенных мяча надломили мариупольцев. Концовку первого тайма иванофранковцы провели очень активно. После ударов Цюцюры и Титаевского пришлось вступать в игру Кравцову. Если бы не голкипер, то гости потеряли бы уже все шансы на положительный результат.

В начале второго тайма из-за пределов штрафной пробивал Мочевинский, но его удар парировал Пицан. В следующей атаке гости добились своего. Дмитрий Павлиш с близкого расстояния пробил в верхний угол – 2:2. Разговор с Красноперовым пошел в пользу "Мариуполя".

Можно было надеяться, что команды продолжат играть агрессивно в атаке, но никто не хотел рисковать. На последних минутах хозяева все же прибавили в активности, но вырвать победу не смогли. Супершанс имел Француз, но после подачи с углового защитник пробил мимо ворот. Игра завершилась вничью – 2:2. "Мариуполь" все еще без побед.

VBET UA Первая лига. 9-й тур

"Прикарпатье" – ФСК "Мариуполь" 2:2

Голы: Цюцюра (6), Демкив (9) - Быковский (3), Павлиш (49)

Предупреждение: Харжевский (8), Француз (43), Быковский (59), Павлиш (80), Мамросенко (90)

"Прикарпатье": Иван Пицан, Василий Француз, Александр Аксёнов, Владимир Рудюк, Василий Цюцюра, Никита Титаевский, Максим Стадник, Иван Сондей, Максим Соловьёв, Станислав Демкив, Олег Матушевский

ФСК "Мариуполь": Павел Кравцов, Петр Харжевский, Иван Мочевинский, Дмитрий Павлиш, Игорь Быковский, Владислав Чушенко, Егор Булгаков, Александр Чернецкий, Иван Мельниченко, Богдан Гора, Иван Мамросенко