Первая лига. Чернигов вырывает победу в игре с Горняком-Спорт

"Чернигов" принимал последнюю команду группы в девятом туре Первой лиги. Напомним, что в минувшие выходные "Горняк-Спорт" вдевятером вырвал сверхважную ничью в полтавском дерби. Однако, за эту ничью коллектив из Горишних-Плавней заплатил очень дорого. Игру в Чернигове из-за дисквалификации пропускали Юрий Сеницкий, Дмитрий Шинкаренко и главный тренер Игорь Жабченко.

Уже на первой минуте должны были забивать хозяева, но Максим Сердюк не реализовал выход один на один. Надежно сыграл Коваленко. Свою возможность гости реализовали. Пидручный прострелил с фланга, а Горбаченко в одно касание пробил в угол – 0:1. На 20-й минуте с дальнего расстояния пробивал Роман Вовк, но мяч попал в перекладину. Фортуна в первом тайме была на стороне "Горняка-Спорт". На перерыв команды ушли с преимуществом гостей, хотя за игрой "северяне" выглядели интереснее.

После перерыва хозяева продолжали владеть инициативой. Шанс сравнять счет имел Ментей, но его удар со штрафного парировал Максим Коваленко. После стандарта имели возможность отличиться и гости, но удар Малаки отразил Ширай. Черниговскому коллективу не хватало нестандартных действий в атаке.

На 72-й минуте "Чернигов" все же сравнял счет. Мироненко навесил со штрафного, а Кулик забил в пустые ворота – 1:1. В этом эпизоде ошибся молодой голкипер "Горняка-Спорт" Коваленко. Мог забивать Горбаченко, но Владислав не реализовал выход один на один. Казалось, что игра завершится вничью, но хозяева все же смогли вырвать победу. Сердюк отдал на Сираша, а Николай пробил в угол ворот – 2:1. Таким образом, "Чернигов" впервые в нынешнем сезоне побеждает дома.

VBET UA Первая. 9-й тур

"Чернигов" - "Горняк-Спорт" 2:1

Голы: Кулик (72), Сираш (88) - Горбаченко (8)

Предупреждение: Романченко (49), Николишин (52), Быбик (61), Бодня (64), Шинкаренко (86)

ФК "Чернигов": Александр Ширай, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко (Кирилл Кривобороденко, 83), Андрей Лакеенко, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей, Артур Быбик (Вячеслав Койдан, 71) , Николай Сираш, Максим Сердюк, Роман Вовк, Дмитрий Кулык (Максим Шумило, 86)

"Горняк-Спорт": Максим Коваленко, Александр Николишин, Роман Бодня, Артём Сёмка, Владислав Шинкаренко, Денис Черныш, Владислав Горбаченко, Алексей Малаки, Денис Пидручный, Антоний Даниэль Чуквебука Эмере (Александр Подрезан, 71), Максим Цвиренко