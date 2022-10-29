Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Курьезный гол помог Горняку-Спорт спастись в игре со Скоруком
Ничья, которая не удовлетворила никого
Фото: ФК Скорук
В "Горишних-Плавнях" встречались аутсайдеры восточной группы. "Горняк-Спорт" не побеждает в Первой лиге в течение четырех матчей: ничья и три поражения.
Домашнюю игру против своего конкурента подопечные Жабченко тоже начали неудачно. После быстрой атаки открыл счет в матче один из лидеров "Скорука" Богдан Шмигельский. Максим Коваленко в этом эпизоде ничего не мог сделать, если его расстреливали почти в упор.
После забитого мяча гости в некоторых эпизодах прижимались к воротам, но существенных проблем для Варцабы игроки "горняка-Спорт" не создали. До перерыва счет в игре не изменился.
Во второй половине встречи "Горняк-Спорт" играл первым номером, но не хватало заключительного акцентированного удара. Однако, это и не удивительно, ведь подопечные Жабченко в нынешнем сезоне забили всего пять голов.
На 75-й минуте количество переросло в качество. Сейтхалилов прострелил на Пидручного, но первый удар Дениса парировал голкипер. Тем не менее, мяч после сейва Варцабы попал в ногу Пидручному и залетел в ворота – 1:1. Фортуна улыбнулась "Горняку-Спорту".
В итоге, встреча аутсайдеров группы завершилась вничью. Такой результат вряд ли удовлетворил команды.
VBET UA Первая лига. 10-й тур
"Горняк-Спорт" - "Скорук" 1:1
Голы: Пидручный (75) - Шмилельский (7)
"Горняк-Спорт": Максим Коваленко, Даниил Хондак, Роман Бодня, Артём Сёмка, Сулейман Сейтхалилов, Владислав Шинкаренко, Дмитрий Шинкаренко, Алексей Малаки, Юрий Сеницкий, Денис Пидручный, Максим Цвиренко
"Скорук": Игорь Варцаба, Сергей Заец, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев, Артем Перебора, Эрик Бэйер, Святослав Шаповалов, Владислав Ал. Клименко, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь
Популярное сейчас
- Ворскла обходит Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
- Ольга Харлан снялась в фотосессии для журнала Vogue
- Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября
- Первая лига. Ассист голкипера помог Скоруку сыграть вничью с Металлургом
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
Новости по теме
- 17:19 Украинские Встреча аутсайдеров восточной группы, Мариуполь принимает лидера. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 18:44 Украинские Первая лига. Скорук и Горняк-Спорт победителя не выявили
- 19:38 Украинские Головко встречается с Нагорняком, Горняк-Спорт наконец-то стартует. Что смотреть в субботу в Первой лиге