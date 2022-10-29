Первая лига. Курьезный гол помог Горняку-Спорт спастись в игре со Скоруком

В "Горишних-Плавнях" встречались аутсайдеры восточной группы. "Горняк-Спорт" не побеждает в Первой лиге в течение четырех матчей: ничья и три поражения.

Домашнюю игру против своего конкурента подопечные Жабченко тоже начали неудачно. После быстрой атаки открыл счет в матче один из лидеров "Скорука" Богдан Шмигельский. Максим Коваленко в этом эпизоде ​​ничего не мог сделать, если его расстреливали почти в упор.

После забитого мяча гости в некоторых эпизодах прижимались к воротам, но существенных проблем для Варцабы игроки "горняка-Спорт" не создали. До перерыва счет в игре не изменился.

Во второй половине встречи "Горняк-Спорт" играл первым номером, но не хватало заключительного акцентированного удара. Однако, это и не удивительно, ведь подопечные Жабченко в нынешнем сезоне забили всего пять голов.

На 75-й минуте количество переросло в качество. Сейтхалилов прострелил на Пидручного, но первый удар Дениса парировал голкипер. Тем не менее, мяч после сейва Варцабы попал в ногу Пидручному и залетел в ворота – 1:1. Фортуна улыбнулась "Горняку-Спорту".

В итоге, встреча аутсайдеров группы завершилась вничью. Такой результат вряд ли удовлетворил команды.

VBET UA Первая лига. 10-й тур

"Горняк-Спорт" - "Скорук" 1:1

Голы: Пидручный (75) - Шмилельский (7)

"Горняк-Спорт": Максим Коваленко, Даниил Хондак, Роман Бодня, Артём Сёмка, Сулейман Сейтхалилов, Владислав Шинкаренко, Дмитрий Шинкаренко, Алексей Малаки, Юрий Сеницкий, Денис Пидручный, Максим Цвиренко

"Скорук": Игорь Варцаба, Сергей Заец, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев, Артем Перебора, Эрик Бэйер, Святослав Шаповалов, Владислав Ал. Клименко, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь