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Оболонь - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Шанс на единоличное лидерство для киевлян
Фото: ФК Оболонь
"Чернигов" посетит "Оболонь-Арену" и встретится с командой, которая в прошлом туре неприятно всех удивила. Киевляне уступили "Полтаве" (1:2). Подопечные Александра Иващенко будут стремиться реабилитироваться за это поражение. В случае победы "Оболонь" сможет оторваться от "ЛНЗ". Гостям в этой игре будет непросто, ведь домашняя победная серия "пивоваров" составляет четыре матча.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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