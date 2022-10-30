Оболонь - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Чернигов" посетит "Оболонь-Арену" и встретится с командой, которая в прошлом туре неприятно всех удивила. Киевляне уступили "Полтаве" (1:2). Подопечные Александра Иващенко будут стремиться реабилитироваться за это поражение. В случае победы "Оболонь" сможет оторваться от "ЛНЗ". Гостям в этой игре будет непросто, ведь домашняя победная серия "пивоваров" составляет четыре матча.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.