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Оболонь - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Шанс на единоличное лидерство для киевлян

Оболонь - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

"Чернигов" посетит "Оболонь-Арену" и встретится с командой, которая в прошлом туре неприятно всех удивила. Киевляне уступили "Полтаве" (1:2). Подопечные Александра Иващенко будут стремиться реабилитироваться за это поражение. В случае победы "Оболонь" сможет оторваться от "ЛНЗ". Гостям в этой игре будет непросто, ведь домашняя победная серия "пивоваров" составляет четыре матча.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Оболонь (Киев) ФК Чернигов
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