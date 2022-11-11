 Металург - Скорук: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металург - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металург - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра двенадцатого тура Первой лиги

Металург - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

"Скорук" подходит к матчу с "Металлургом" после сенсационной победы над "Оболонью". Отметим, что томаковцы в гостях играют лучше чем дома - 11 очков. Запорожцы уже пять игр не знают вкуса побед. Возможно, пора наконец набрать три очка? Для "Металлурга" это может быть десятая победа в Первой лиге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлург (Запорожье) Скорук (Томаковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде