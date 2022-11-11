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Металург - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра двенадцатого тура Первой лиги
Фото: ФК Металург
"Скорук" подходит к матчу с "Металлургом" после сенсационной победы над "Оболонью". Отметим, что томаковцы в гостях играют лучше чем дома - 11 очков. Запорожцы уже пять игр не знают вкуса побед. Возможно, пора наконец набрать три очка? Для "Металлурга" это может быть десятая победа в Первой лиге.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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