Металург - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Скорук" подходит к матчу с "Металлургом" после сенсационной победы над "Оболонью". Отметим, что томаковцы в гостях играют лучше чем дома - 11 очков. Запорожцы уже пять игр не знают вкуса побед. Возможно, пора наконец набрать три очка? Для "Металлурга" это может быть десятая победа в Первой лиге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.