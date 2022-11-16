Первая лига
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Первая лига. Горняк-Спорт и Чернигов сегодня не сыграют
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Фото: Гірник-Спорт
Перенесенный матч второго тура Первой лиги между "Горняком-Спорт" и "Черниговом" не состоится. Напомним, что за игра должна была начаться в 12:00. Пока что причина отмены матча неизвестна.
Отметим, что "Горняк-Спорт" занимает последнее место в восточной группе, а "Чернигов" идет пятым.
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