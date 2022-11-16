 Первая лига. Горняк-Спорт и Чернигов сегодня не сыграют ᐉ UA-Футбол
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Первая лига. Горняк-Спорт и Чернигов сегодня не сыграют

Первая лига
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Первая лига. Горняк-Спорт и Чернигов сегодня не сыграют

Фото: Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Перенесенный матч второго тура Первой лиги между "Горняком-Спорт" и "Черниговом" не состоится. Напомним, что за игра должна была начаться в 12:00. Пока что причина отмены матча неизвестна.

Отметим, что "Горняк-Спорт" занимает последнее место в восточной группе, а "Чернигов" идет пятым.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ФК Чернигов
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