Первая лига. Горняк-Спорт и Чернигов сегодня не сыграют

Перенесенный матч второго тура Первой лиги между "Горняком-Спорт" и "Черниговом" не состоится. Напомним, что за игра должна была начаться в 12:00. Пока что причина отмены матча неизвестна.

Отметим, что "Горняк-Спорт" занимает последнее место в восточной группе, а "Чернигов" идет пятым.