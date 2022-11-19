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Первая лига. Полесье уверенно переигрывает Диназ, который теряет шансы на топ-4
Девятая подряд победа "Полесья"
Фото: ФК Полісся
В гости к лидеру группы приехал "Диназ", который прогрессировал в качестве игры в осенней части сезона. "Полесье" считается фаворитом в каждом матче, но не всегда подопечные Калитвинцева играют ярко. Коллектив Александра Головко выходил на игру с желанием реабилитироваться за разгромное поражение в первом круге (0:5).
Судьба противостояния решилась еще в первой половине встречи. На 24-й минуте Морговский прорвался флангом и после его навеса головой в угол пробил Янаков – 1:0. Красивый и в то же время важный гол. Спустя восемь минут положение гостей стало еще более затруднительным. С ударом Будковского справился Коржук, но он выбил мяч прямо у Литвинова. В итоге автогол и 2:0.
Во втором тайме интриги в матче уже не было. Хозяева уверенно играли по счету, а у вышгородцев сегодня ничего не получалось. Подопечные Головко не смогли сыграть в свой лучший футбол. В конце встречи Вакула мог доводить счет до разгромного, но Владислав не смог переиграть голкипера. Тем не менее, житомиряне все же добились своего. Андрущенко навесил с фланга, а Кисленко в падении головой пробил мимо Коржука.
В итоге, матч завершился победой лидера группы. "Диназ" упускает шансы на топ-4.
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"Полесье" - "Диназ" 3:0
Голы: Янаков (24), Литвинов (32, аг), Кисленко (88)
"Полесье": Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Владислав Огиря, Евгений Морозко, Денис Янаков, Никита Петрук, Василий Грицук, Дмитрий Шастал, Вадим Червак, Филипп Будковский, Ян Морговский
"Диназ": Максим Коржук, Ннабуиге Ричмонд Чуквуэмека, Валентин Корешков, Александр Литвинов, Олег Кос, Ярослав Богунов, Максим Кулиш, Владислав Клименко, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Станислав Мораренко
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