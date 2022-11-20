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Оболонь - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интересное противостояние в Киеве
Фото: ФК Оболонь
Киевляне в предыдущем туре не смогли переиграть "Горняк-Спорт". В домашнем матче подопечные Иващенко должны побеждать, ведь "ЛНЗ" во вчерашнем матче набрал три очка. "Кремень" также не в лучшем состоянии матче подходил к игре после поражения от "Металлурга" (0:4). Отметим, что в Первой лиге "Оболонь" выигрывал у "Кремня" три игры подряд.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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