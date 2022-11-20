 Оболонь - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Оболонь - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Интересное противостояние в Киеве

Оболонь - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
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Киевляне в предыдущем туре не смогли переиграть "Горняк-Спорт". В домашнем матче подопечные Иващенко должны побеждать, ведь "ЛНЗ" во вчерашнем матче набрал три очка. "Кремень" также не в лучшем состоянии матче подходил к игре после поражения от "Металлурга" (0:4). Отметим, что в Первой лиге "Оболонь" выигрывал у "Кремня" три игры подряд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Оболонь (Киев)
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