Оболонь - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевляне в предыдущем туре не смогли переиграть "Горняк-Спорт". В домашнем матче подопечные Иващенко должны побеждать, ведь "ЛНЗ" во вчерашнем матче набрал три очка. "Кремень" также не в лучшем состоянии матче подходил к игре после поражения от "Металлурга" (0:4). Отметим, что в Первой лиге "Оболонь" выигрывал у "Кремня" три игры подряд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.