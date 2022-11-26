Первая лига. Мариуполь празднует дебютную в сезоне победу

В стартовом матче четырнадцатого тура встречались "Диназ" и "Мариуполь". У "Мариуполя" оставался последний шанс победить в 2022 году. Однако и "Диназ" также шесть игр подряд не мог выиграть. Мотивации на игру командам хватало. Погодные условия были не самые лучшие. Снег и мягкий газон мешал командам комбинировать, но это сегодняшние реалии.

Медленный темп матча мало кого удивил, ведь эти соперники не ожидали яркого футбола. Вся основная борьба шла в центре поля. Номинальные хозяева больше контролировали мяч, и именно они создали первый момент в игре. Клименко с острого угла пробивал, но переиграть Якубенко не смог. Подопечные Красноперова решили отказаться от высокого прессинга, которым они умело пользовались в предыдущих играх.

На 35-й минуте Старенький отдал в штрафную, а Мораренко с выгодной позиции в створ ворот не попал. В этом эпизоде ​​откровенно повезло мариупольцам. Гости же свою единственную возможность в тайме реализовали. Даниил Литовченко ворвался в штрафную и с острого угла закрутил мяч в дальний угол – 0:1. Этот гол был единственным до перерыва.

В начале второго тайма гости увеличили свое преимущество. С ударом Доброхотова справился Солдатенко, но Пантелейчук оказался первым на добивании и пробил в верхний угол – 0:2. В этом эпизоде стоит отметить прострел Литовченко. На 55-й минуте счет стал разгромным. Солдатенко отдал прямо на Доброхотова, который с далекого расстояния перебросил голкипера и забил в пустые ворота – 0:3. Этот пропущенный мяч окончательно сломал вышгородцев. Через четыре минуты Пантелейчук красивым ударом пробил в дальний угол – 0:4. Мяч престижа подопечные Головко все же забили. За игру рукой Булгакова арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Олег Кос – 1:4.

Таким образом, игра завершается разгромной победой "Мариуполя" – 4:1. Для последней команды группы это дебютная в сезоне победа.

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"Диназ" - "Мариуполь" 1:4

Голы: Кос (86, пен) - Литовченко (38), Пантелейчук (48, 59), Доброхотов (55)

"Диназ" (стартовый состав): Вадим Солдатенко, Валентин Корешков, Сергей Ичанский, Александр Литвинов, Олег Кос, Ярослав Богунов, Владислав Клименко, Даниил Кириченко, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Станислав Мораренко

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Никита Якубенко, Дмитрий Павлиш, Даниил Литовченко, Игорь Быковский, Дмитрий Пентелейчук, Владислав Чушенко, Егор Булгаков, Павел Шушко, Александр Чернецкий, Ярослав Доброхотов, Иван Мельниченко