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Первая лига. Нива громит Буковину и остается в топ-4, Прикарпатье уступает Эпицентру
Команды западной группы завершили 2022 год
Фото: ФК Прикарпаття
Были сыграны заключительные матчи 2022 для команд западной группы. В этом туре решалась судьба четвертого места в группе, но у "Прикарпатья" было очень мало шансов обойти "Ниву".
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"Буковина" - "Нива" 0:3
Голы: Козак (4, 85), Процив (90+4)
Нереализованный пенальти: Ризнык (40)
Уже в начале встречи гости продемонстрировали свое желание набрать три очка и снять все вопросы о судьбе четвертого места. На четвертой минуте 21-летней хавбек Богдан Козак открыл счет в матче. Для Богдана это дебютный гол в нынешнем сезоне. Еще до перерыва отличную возможность увеличить свое преимущество имели подопечные Задорожного, но Ризнык с пенальти пробил выше ворот. К тому же в конце встречи свой второй гол в матче забил Козак, а в компенсированное время отличный удар из-за пределов штрафной удался Проциву.
Таким образом "Нива" завершает 2022 год на четвертом месте и весной будет играть в чемпионском раунде.
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"Эпицентр" - "Прикарпатье" 2:0
Голы: Буряк (42), Гирный (88, пен)
Гости только в случаи победы и потери очков "Нивы" могли подняться на четвертое место. Тем не менее, в этот день все было против иванофранковцев. "Нива" в параллельном матче забила быстрый гол, а именно "Прикарпатье" пропустило в конце встречи. На 42-й минуте отличился Руслан Буряк. На 88-й минуте Гирный с пенальти установил окончательный результат.
"Прикарпатье" так и не смогло зацепиться за топ-4. По уровню игры команда пока не заслуживает участия в чемпионском раунде, ведь нужно добавлять во многих компонентах.
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