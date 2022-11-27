Первая лига. Нива громит Буковину и остается в топ-4, Прикарпатье уступает Эпицентру

Были сыграны заключительные матчи 2022 для команд западной группы. В этом туре решалась судьба четвертого места в группе, но у "Прикарпатья" было очень мало шансов обойти "Ниву".

VBET UA Первая лига. 14-й тур

"Буковина" - "Нива" 0:3

Голы: Козак (4, 85), Процив (90+4)

Нереализованный пенальти: Ризнык (40)

Уже в начале встречи гости продемонстрировали свое желание набрать три очка и снять все вопросы о судьбе четвертого места. На четвертой минуте 21-летней хавбек Богдан Козак открыл счет в матче. Для Богдана это дебютный гол в нынешнем сезоне. Еще до перерыва отличную возможность увеличить свое преимущество имели подопечные Задорожного, но Ризнык с пенальти пробил выше ворот. К тому же в конце встречи свой второй гол в матче забил Козак, а в компенсированное время отличный удар из-за пределов штрафной удался Проциву.

Таким образом "Нива" завершает 2022 год на четвертом месте и весной будет играть в чемпионском раунде.

VBET UA Первая лига. 14-й тур

"Эпицентр" - "Прикарпатье" 2:0

Голы: Буряк (42), Гирный (88, пен)

Гости только в случаи победы и потери очков "Нивы" могли подняться на четвертое место. Тем не менее, в этот день все было против иванофранковцев. "Нива" в параллельном матче забила быстрый гол, а именно "Прикарпатье" пропустило в конце встречи. На 42-й минуте отличился Руслан Буряк. На 88-й минуте Гирный с пенальти установил окончательный результат.

"Прикарпатье" так и не смогло зацепиться за топ-4. По уровню игры команда пока не заслуживает участия в чемпионском раунде, ведь нужно добавлять во многих компонентах.