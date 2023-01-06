Первая лига
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Металлург отказался голосовать за сборную мира FIFPRO в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА
Позиция клуба
Фото: facebook.com/mfcmetalurg
Запорожский "Металлург" сообщил, что игроки клуба отказались от голосования по избранию символической сборной мира FIFA FIFPRO World 2021/22. Причиной такого решения стало то, что ФИФА отклонила просьбу Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед финалом ЧМ-2022.
В качестве доказательства клуб из Запорожья предоставил фото:
Отметим, что на зимний перерыв "Металлург" ушел на четвертом месте в группе Б Первой лиги, набрав 20 очков в 14 матчах. Запорожский клуб попал в чемпионскую группу, в которой поборется за выход в элиту.
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Spokoyno (Київ)
06.01.2023 в 15:40
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