Металлург отказался голосовать за сборную мира FIFPRO в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА

Запорожский "Металлург" сообщил, что игроки клуба отказались от голосования по избранию символической сборной мира FIFA FIFPRO World 2021/22. Причиной такого решения стало то, что ФИФА отклонила просьбу Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед финалом ЧМ-2022.

В качестве доказательства клуб из Запорожья предоставил фото:

Отметим, что на зимний перерыв "Металлург" ушел на четвертом месте в группе Б Первой лиги, набрав 20 очков в 14 матчах. Запорожский клуб попал в чемпионскую группу, в которой поборется за выход в элиту.