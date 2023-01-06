  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлург отказался голосовать за сборную мира FIFPRO в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург отказался голосовать за сборную мира FIFPRO в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА

Первая лига
(3 голосов)

Позиция клуба

Металлург отказался голосовать за сборную мира FIFPRO в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА

Фото: facebook.com/mfcmetalurg

Новина українською

Запорожский "Металлург" сообщил, что игроки клуба отказались от голосования по избранию символической сборной мира FIFA FIFPRO World 2021/22. Причиной такого решения стало то, что ФИФА отклонила просьбу Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед финалом ЧМ-2022.

В качестве доказательства клуб из Запорожья предоставил фото:

Металлург отказался голосовать за сборную мира FIFPRO в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА - изображение 1
Отметим, что на зимний перерыв "Металлург" ушел на четвертом месте в группе Б Первой лиги, набрав 20 очков в 14 матчах. Запорожский клуб попал в чемпионскую группу, в которой поборется за выход в элиту.
По теме
yellow-arrow
Карпаты арендовали хавбека из УПЛ, потери Прикарпатья. Все зимние трансферы Первой лиги
yellow-arrow
Бывший тренер Горняка-Спорт может возглавить Ниву Т - СМИ
yellow-arrow
Новичок Карпат: Наша цель – побеждать в каждом поединке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
06.01.2023 в 15:40
Так це мало хто помітить... Але нічого не робити це ЗЛОЧИН, який вбиває!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде