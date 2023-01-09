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Хавбек Кремня может подписать контракт с клубом УПЛ
Молодой полузащитник отправится на просмотр
Фото: ФК Кремінь
Полузащитником "Кременя" Кириллом Матвеевым интересуется "Минай". Об этом сообщает издание FootBoom.
По информации источника, 20-летний хавбек пройдет пересмотр в ужгородском клубе. После этого будет принято решение о судьбе футболиста.
Напомним, что Кирилл в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей в Первой лиге. Результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 75 000 евро.
"Минай" завершил 2022 год на 13-м месте в УПЛ. "Кремень" финишировал третьим в восточной группе Первой лиги. Весной подопечные Локтионова будут бороться за повышение в классе.
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